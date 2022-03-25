T1／註冊大限後首度開戰　各隊新援接力亮相出擊

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由於代表中華男籃出征世界盃男籃亞洲區資格賽，臺南台鋼獵鷹「新台灣人」阿提 諾缺席了獵鷹近 7 場比賽，但此戰終於即將強勢回歸，對內線戰力吃緊的獵鷹而言， 無疑是劑強心針，而洋將雷神(Lester Prosper)和控衛呂濟而也都可望首度上陣救 火，獵鷹將以完整體應戰。
獵鷹和桃園雲豹的五、六名之爭廝殺激烈，目前雲豹以 0.5 場的勝差小幅領先獵鷹， 但只要獵鷹此戰奪勝，就將超車雲豹，晉升第五，根據聯盟本季賽制，例行賽第五 名仍有機會和第 4 名打季後賽資格挑戰賽，爭取最後一席的季後賽四強資格，所以 兩隊無論如何都想擺脫墊底。
目前兩隊已對戰 5 場，此次交手也將是例行賽的最終對決，獵鷹雖以 2 勝 3 的對戰 戰績落居下風，但從對戰歷史來看，只要阿提諾坐鎮，獵鷹兩戰全勝，凸顯阿提諾絕對是獵鷹擊敗雲豹的致勝關鍵。
週六(26 日)15:00 台灣啤酒英熊 VS 高雄全家海神
身為聯盟首季的奪冠大熱門，台灣啤酒英熊近況卻陷低潮，近 5 戰吞 4 敗，即使對 上後段班桃園雲豹和臺南台鋼獵鷹也莫可奈何，3 戰全敗，與聯盟前三漸行漸遠， 落後第三臺中葳格太陽已有 1.5 場勝差。 分析英熊最近賽事，進攻火力衰退是最大問題，近 2 場接連敗給雲豹、獵鷹的比賽， 英熊得分都未破百，遠不如球隊本季平均得分 105.6 分，凸顯進攻端當機問題，如 何提升火力成了英熊當務之急。 上週日註冊大限前，英熊頻頻補強，先後補進大福(Ronald Delph)、林泰樂(Tyler Lamb)和德古拉(Samuel Deguara)3 位新外援，但也意味著球隊將陷入一段磨 合適應期，而 230 公分「馬爾他巨獸」德古拉的加盟更是引發話題，此戰若及時申請到工作證，有機會首秀上陣，直接對決海神 217 公分「白色巨塔」庫薩斯，兩大 巨人捉對廝殺肯定話題十足。
週六(26 日)17:30 新北中信特攻 VS 臺中葳格太陽
雖然新北中信特攻上週日遭高雄全家海神庫薩斯(Mindaugas Kupsas)絕殺，無緣 縮小和龍頭海神的差距，但隨著球季進行，特攻表現漸入佳境，近 9 戰拿 6 勝，排 名竄升聯盟第二，只是太陽緊追其後，隨時準備超車，目前兩隊僅有 0.5 場勝差， 此戰勝敗攸關兩隊排名是否互換。 面對老二保衛戰，特攻將獲兩大戰將歸隊助拳，兩位中華隊國手魏嘉豪、林秉聖結 束 14+7 的隔離，此戰可望復出上陣，讓特攻的後場戰力瞬間升級，更具和太陽一 較高下的本錢。 隨著例行賽逐漸進入最後階段，太陽也準備發動追擊，雖然外援陣容原本就夠嗆， 但太陽仍在註冊大限前一口氣又再補進洋將艾倫(Geramipoor Aaron)和亞外尼奧 (Canaleta Nino)，再度強化戰力，雖然兩人本週來不及登場首秀，但太陽靠著聯 盟最強洋將桑尼(Sani Sakakini)領軍，依舊不容小覷，本季先前 3 次交手，太陽 以 2 勝 1 敗暫居領先。
週日(27 日)15:00 臺南台鋼獵鷹 VS 高雄全家海神
臺南台鋼獵鷹主控劉人豪即將轉戰中國，履行先前還未走完的 NBL 球員合約，此戰 將是他本季效力獵鷹的最終戰，未來獵鷹先發主控的任務可望落在註冊大限前透過 交易網羅的呂濟而身上。
劉人豪在本週賽事前，共為獵鷹出賽 18 場，場均 6.1 分、4.1 籃板、4.2 助攻和 1.6 抄截，雖然個人得分不搶眼，但他穩定的供輸表現，仍是獵鷹後場不可獲缺的重要 戰力，為了補上他的離隊缺口，獵鷹以現金交易特攻控衛呂濟而，本季呂濟而在特 攻平均可拿 6.6 分、4 籃板、1.3 助攻，他的加入能否為獵鷹帶來更大效益，備受外 界關注。 目前獵鷹前兩次對戰海神都吞敗收場，但本次第三次交鋒，「獵鷹航空」劉駿霆蓄勢 待發，他最近頻頻轟炸籃框的表現，吸引不少球迷熱議，此戰他可望再度扮演本土 大鎖要角，可能將扛起看管海神本土一哥胡瓏貿的重任。 獵鷹若想擊敗王者海神，提升團隊火力恐是首要課題，前 2 次對戰，獵鷹平均僅拿 89 分，所以如何破解海神防線，找出取分之道，考驗獵鷹教練團的智慧，而洋將吉伯特(Marcus Gilbert)肯定扮演關鍵角色，上週日對上台灣啤酒英熊，攻下個人新 高 35 分，近況正夯。
週日(27 日)17:30 桃園雲豹 VS 臺中葳格太陽
雖然桃園雲豹本季還未擊敗過臺中葳格太陽，目前苦吞對戰三連敗，但近兩次對戰， 雲豹已經帶給太陽相當威脅，平均輸分僅 5 分，太陽贏得一點都不輕鬆。 雲豹洋將控衛吉倫(John Gillon)近 2 次對戰進攻端都強力輸出，平均攻得 27.5 分、 8.5 籃板、8.5 助攻，搭配洋將中鋒戴維斯(Deyonta Davis)坐鎮禁區，兩人一攻 一守成為球隊攻守要角，但若想擊敗太陽，雲豹本土發揮也至關重要，鄭瑋、張智 峰和盧捷閔 3 位本土戰將都需要挺身而出，雲豹才有機會搶下對戰首勝。 聯盟最強洋將桑尼(Sani Sakakini)則是太陽目前對戰全勝的最大功臣，至今 3 次 對戰場均可拿 29 分、14.7 籃板、3.7 助攻，帶給雲豹重傷害，太陽的外圍火力面對 雲豹也都有出色發揮，近 2 次對戰都各飆進 13 記三分球，射手群何喬登、陳靖寰、 丁聖儒輪流開砲，都讓雲豹防不勝防。
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