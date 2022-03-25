俄要求「盧布買天然氣」踢鐵板！波蘭、立陶宛都拒絕

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日下達指示，要求「不友善國家」購買俄國天然氣時，要轉為用俄羅斯盧布付款，想在最短時間內實施一整套的支付轉移措施，不過已開始踢到鐵板，遭部分國家拒絕，聲稱俄國此舉不符合合約規定。
綜合外媒報導，俄羅斯政府在3月初時公布了48個不友善國家名單，包括所有歐盟成員國、美國、日本、瑞士和挪威等，蒲亭並於23日聲稱，向歐盟、美國供應俄國貨物，並以美元、歐元和其他一些貨幣付款，對俄國來說已經沒有任何意義，要求「不友好國家」必須以盧布支付天然氣訂單。消息一出，歐洲的天然氣價格再度飆漲，近日接連貶值的俄國盧布亦然。
然而，立陶宛國家控股的能源公司「Ignitis」表示，拒絕從俄羅斯天然氣工業股份公司購買天然氣，直言蒲亭改用盧布的決定對他們「無關緊要」，因為從今年初開始，Ignitis就沒有再從俄國進口天然氣。
Ignitis還說，去年從俄羅斯天然氣工業股份公司買的天然氣數量，占不到企業整個天然氣業務的1/3。
波蘭石油和天然氣國營企業PGNiG的董事長馬傑斯基（Pawel Majewski）也表示，不明白俄國打算如何做到這項要求，因為付款方式合約都有載明，也不允許任何一方隨意更改。同樣懷疑的，還有德國和奧地利，認為俄國此舉違反已經簽訂的合約。