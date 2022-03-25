處罰北京不表態？俄：美下個想「撕成碎片」的目標是中國
俄烏衝突持續延燒，中國被視為最有希望影響俄羅斯，並介入調停的國家，至今卻仍未明確表態。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）週三表示，美國似乎有意懲罰中國的獨立立場。
根據《俄塔社》報導，扎哈羅娃週三在Telegram上寫道，「看起來，他們想撕成碎片的下一個目標是北京。美國1年前祭出反華情緒，指控中國要對新冠肺炎（COVID-19）疫情負責，是他們首次試水溫，但中國並未向美國建立在謊言上的操縱企圖屈服。」
扎哈羅娃又指出，美國並控訴北京對維吾爾人犯下罪行，在強加單邊非法制裁的路上又邁出了一步，只是因為北京沒有追隨美國所謂的「主流」腳步，所以想束縛中方手腳。
扎哈羅娃還說，當美國在數年前通過《全球馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act）時，就包含對俄羅斯侵犯人權行為的簽證等限制，現在同樣的限制則被強加給中國。
報導也提到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制措施，呼籲中國政府停止跨國鎮壓行為，也呼籲中國停止在新疆犯下種族滅絕和反人類罪行，停止在西藏的壓制，以及在香港打擊基本自由。