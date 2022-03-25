COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／詹皇破紀錄時刻非看不可　格林：就算翹班我也會去

▲勇士球星「嘴綠」Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星「嘴綠」Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-25 09:33:53

「詹皇」LeBron James近期剛剛打破Karl Marlone的紀錄，成為史上總得分榜第二，而現在他的眼前只剩下「天勾」Kareem Abdul-Jabbar了。對此好朋友Draymond Green也為他感到高興，並且還表示：「當那天到來時，就算勇士有比賽我也要去。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Green在自己的節目「The Draymond Green Show」中恭喜James達成里程碑，「大概50到70場比賽之後，他就將是史上總得分第一，我等不及看到那一刻了。」

「Steve Kerr教練，我現在就這麼說了吧，如果LeBron James即將打破歷史得分紀錄，就算那一天我們有比賽，我還是會去現場看球，並見證歷史。」Green如此說道。

James目前的職業生涯總得分為36985分，落後Jabbar的38387分還有1402分。以他本季場均約30分的速度來看，他大概再47場比賽就能成為史上第一，這意味著這一刻將會在下個賽季的季中左右來臨。

雖然Green和James從未同隊過，過去「騎勇大戰」時，兩人在場上也有不少衝突。不過在場下他們常常聚會，又都是「Klutch Sports」的客戶，因此建立起了不錯的私交。

NBA／George已開始隨隊訓練　快艇本季有望等到雙星復出

足球／慘遭北馬其頓絕殺　義大利首度連2屆踢不了世界盃

T1／雲豹將明再戰獵鷹　王志群：心態一定要保持好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀