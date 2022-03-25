NBA／詹皇破紀錄時刻非看不可 格林：就算翹班我也會去
「詹皇」LeBron James近期剛剛打破Karl Marlone的紀錄，成為史上總得分榜第二，而現在他的眼前只剩下「天勾」Kareem Abdul-Jabbar了。對此好朋友Draymond Green也為他感到高興，並且還表示：「當那天到來時，就算勇士有比賽我也要去。」
Green在自己的節目「The Draymond Green Show」中恭喜James達成里程碑，「大概50到70場比賽之後，他就將是史上總得分第一，我等不及看到那一刻了。」
「Steve Kerr教練，我現在就這麼說了吧，如果LeBron James即將打破歷史得分紀錄，就算那一天我們有比賽，我還是會去現場看球，並見證歷史。」Green如此說道。
James目前的職業生涯總得分為36985分，落後Jabbar的38387分還有1402分。以他本季場均約30分的速度來看，他大概再47場比賽就能成為史上第一，這意味著這一刻將會在下個賽季的季中左右來臨。
雖然Green和James從未同隊過，過去「騎勇大戰」時，兩人在場上也有不少衝突。不過在場下他們常常聚會，又都是「Klutch Sports」的客戶，因此建立起了不錯的私交。