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籲蔣萬安別裝小清新　陳亭妃盼說服藍委同意18歲公民權

▲國民黨立委蔣萬安對議題時常未明確表態，引發討論。（圖／資料照）
▲國民黨立委蔣萬安對議題時常未明確表態，引發討論。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-25 09:44:322022-03-25 10:06:03

立法院今（25）日將處理18歲公民權，是否通過修憲高門檻，以交付公民複決，國民黨立委的態度有關鍵性的影響。民進黨立委陳亭妃24日深夜對此表示，這是國民黨修憲補考的機會，希望如蔣萬安等過去有提案18歲公民權，但在修憲委員會都缺席的藍委不要裝小清新，能夠投下同意票，並說服其他藍委支持，如此才能一起為台灣寫下一頁修憲史。

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▲民進黨立委陳亭妃說，（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.10）
▲民進黨立委陳亭妃說，希望台灣將會在立法院通過修憲案，接著交由公民複決，讓台灣跟上18歲公民權的世界潮流，大家一起對歷史負責。（圖／記者黃宣尹攝）
陳亭妃說，今天將是台灣很重要的一天，18歲公民權的修憲案，將會在立法院表決，若有4分之3席次出席，4分之3同意，此案將可送公民複決。

陳亭妃表示，18歲公民權，包括民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團，以及幾位無黨籍立委都表態支持，但距離門檻85席，大約還差12席需要國民黨立委支持。而包括江啟臣、林奕華、蔣萬安、林為洲幾位國民黨立委，其實本身有提案18歲公民權，但在修憲委員會，他們都缺席了，完全不來說明他們的提案。不過國民黨還有補考機會，明天出席投下同意票，讓18歲公民權送交公民複決，一起寫下歷史。

陳亭妃說，請國民黨提案委員們，投下同意票之外，也不要獨善其身，裝成小清新，好像支持年輕人，但卻不說服自己黨內立委支持，最後讓此案停留在立法院的程序，這會是打假球。

陳亭妃說，就是今天3月25日，希望台灣將會在立法院通過修憲案，接著交由公民複決，讓台灣跟上18歲公民權的世界潮流，大家一起對歷史負責。

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