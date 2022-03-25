COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「資安即國安！」郭台銘：全面整合防禦網路戰爭

▲鴻海集團創辦人郭台銘（右二）出席立院「資通安全與科技發展策進會」成立大會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）
▲鴻海集團創辦人郭台銘（右二）出席立院「資通安全與科技發展策進會」成立大會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-25 10:28:222022-03-25 10:37:16

由立法委員高虹安發起的「資通安全與科技發展策進會」，今（25）日上午在立法院舉行成立大會，鴻海集團創辦人郭台銘稍早在臉書貼文指出，資安即國安，維護網路安全，刻不容緩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘受邀出席立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會，郭台銘雖然沒有受訪與致詞，但一進場仍引發騷動，郭台銘稍早透過臉書發文表示，從目前正在進行中的烏俄戰爭中，可觀察到網路戰(Cyberwarfare)其實在雙方正式武裝衝突之前的數年，就已經展開，新世代的國家衝突甚至產業競爭，「資訊安全」都已是不可忽視的環節。

郭台銘建議可以參考美國的做法，美國國土安全部的二個單位，網路安全和基礎設施安全局，在2021年8月新成立「聯合網路防禦協作組(JCDC)」，使命是領導協作，透過策略及技術方面的資訊共享，將政府和民營部門聯合起來，制訂共同網路防禦計劃，針對國家的關鍵基礎設施，維護國家關鍵功能，防範、檢測和應對所有不利的惡意網路活動，並加速遭受資安事件後的復原力。

郭台銘強調「資安即國安」，除了象徵資訊安全需要以主權高度來重視，民間企業在資訊安全方面的技術水平，也是維繫產業在全球市場競爭力不可或缺的後盾。台灣身為全球重要供應鏈的一環，亦處於地緣政治的關鍵角色，在資通安全的風險管控上，更不容掉以輕心。科技發展和資通安全相關的進步立法，也應與時俱進，跟上世界的脈動。

郭台銘表示，不管政府或民間企業，近年來蒙受資安攻擊之困擾越來越大，他期待此策進會能提出類似美國聯合網路防禦協作的組織，隸屬國安會指揮，以共同全面防禦現代的網路戰爭。

民眾黨立委高虹安指出，從近期俄烏戰爭可以看到現代戰爭已從傳統實體的陸海空、攻擊關鍵基礎設施，進展到虛擬世界的網路攻擊，無論是發動駭客攻擊衛星系統癱瘓網路通訊，或是惡意入侵各類機敏重要政府系統運作，甚至是社交網路上的假消息，都成為現代戰爭的新興手段，「資安即國安」已不再遙不可及的口號，而是必須立即付諸實行的行動。

立院「資通安全與科技發展策進會」推派高虹安擔任會長，民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委鍾佳濱、林楚茵、國民黨立委李德維、時代力量立委邱顯智等委員擔任副會長。

▲鴻海集團創辦人郭台銘出席立院「資通安全與科技發展策進會」成立大會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）
▲鴻海集團創辦人郭台銘出席立院「資通安全與科技發展策進會」成立大會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）

傳中國今秋攻台接管台灣？國安局長陳明通研判：不太可能

研擬恢復1年義務役　邱國正證實：傾向不修法

新制教召「雨神同行」！雨中操練考驗後備軍人射擊能力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀