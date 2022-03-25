18歲公民權修憲案露曙光！國民黨團決議全員投同意票

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上個會期初期各黨團提出建議修憲方向，國民黨即提出四大修憲主軸，包括調降選舉與被選舉權年齡至18歲、恢復閣揆同意權、環境權入憲、動保權入憲等。其中18歲公民權入憲獲朝野一致共識，但因民進黨在過程中強勢主導會議安排時程及議題、新聞風向，引發國民黨團不滿。
國民黨團總召曾銘宗上午受訪表示，黨團充分討論後，決議全員進到議場對18歲公民權修憲案投下同意票，除了黨內針對修憲案自始就有共識支持，且有六位委員提案，也召開公聽會聽取各界意見，這段其實不斷在評估，尤其時3月17日朝野協商時已向外界報告，藍營有在評估單獨抽出此案處理，因為過去非常不信任民進黨，但今日經過討論與審慎評估後決定進場投下同意票。
曾銘宗表示，會議中有不同意見交鋒，尤其過去這段期間，民進黨用多數霸凌，不尊重少數意見，進行一黨修憲、程序不正義，強調藍營很清楚民進黨是為了自身利益在修憲，但是內部經過非常多次討論，斷然同意以投下同意票支持此案，因應年輕人有更大的公民權參與中華民國有關政治、經濟發展的公共事務，
至於民進黨曾說過公投不能綁大選，如今卻主張修憲複決綁大選，曾銘曾則不滿表示，「民進黨不是雙標，是三標、四標、五標，標不完！說一套作一套，哪有什麼雙標？我已經不曉得他多少標，髮夾彎彎成圓形。」直批民進黨「超級可惡」，連修憲都為一黨之私在修憲，公民權下修到18歲很重要，但動保權、環保權也重要，民進黨卻視而不見，「因為民進黨眼中只有政治利益，沒有人民」。