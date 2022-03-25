清明節祭祖免燒金！「金紙蛋糕」開賣 連三炷香都能吃
慎終追遠的清明節又要到了，近年環保意識抬頭，環保署鼓勵宮廟及民眾減少燒香、燒紙錢，避免空氣污染，台南台糖長榮酒店響應環保，直接推出一款「金紙蛋糕」，外型十分逼真，還印有福祿壽、金箔，並附上「三炷香」，唯妙唯肖的外表讓人差點想丟進燒金桶。外縣市網友頻頻敲網求宅配，還有人打趣說：「是不是要對折才能吃」。
因應清明節即將到來，台南台糖長榮酒店響應環保，日前宣布開賣6吋大的「金紙蛋糕」，特價480元，外觀神還原金紙樣貌，除了印有福祿壽、金箔，側邊還寫著斗大紅字「福」，產品曝光立刻引起網友轉發，民眾訝異表示：「以為是哏圖，居然是真的」，大讚6吋蛋糕不到500元的價格很漂亮。
台南台糖長榮酒店回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，「金紙蛋糕」是可食用的芒果戚風千層蛋糕，實際尺寸約12×11×6.5公分，用千層做出類似金紙的視覺效果。上層福祿壽字樣是紅色糖漿拓印，加上可食用金箔。買金紙還附線香，不只金紙蛋糕能吃，用巧克力製成的「3柱香」也能入口，讓網友笑瘋：「意圖氣死家裡長輩」。
更早在2017年就開發出「金紙吐司」的小丞良品，當時接獲台南市政府民政局委託，合力推廣優質廟宇文化，因此83年次的小丞良品老闆謝富丞，用南瓜粉、覆盆子粉及紫薯粉做出「金紙吐司」，在台南一炮而紅。目前只限預訂製作及到店取貨，除了最早推出的原味100元，另有蔓越莓口味130元、巧克力口味150元共3款。
位於基隆有50年歷史的老餅舖建興餅店，今年初農曆年前也推出「財子壽蜂蜜千誠蛋糕」，將傳統習俗常見的金紙財子壽，設計成拜拜蛋糕的外型，售價300元，同樣引起網友熱烈轉發：「有夠環保，拜完直接吃掉，不用燒」。