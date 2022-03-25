18歲公民權修憲今日表決 青年團體偕高中生立院外聲援
立法院院會將於（25）日進行十八歲公民權修憲案的表決，十八歲公民權推動聯盟同步於立法院外，舉辦「Vote for 18!十八歲公民權關鍵一戰」議場外集會，超過百位高中生到場，並有多個支持十八歲公民權的民間團體、跨黨派政治人物到場聲援，同步關注修憲案表決情形。
發起團體台灣青年民主協會理事長張育萌指出，上一次修憲已經是7年前，當年18歲公民權雖然是共識，然而因為朝野的政治算計使修憲破局，很遺憾看到當年第九屆的立法院修憲委員會破局，如今當年18歲的年輕人今年已經25歲，希望台灣不要再作為民主的後段班，讓18歲公民權納入修憲議案。
而國民黨團總召曾銘宗上午受訪表示，黨團充分討論後，決議全員進到議場對18歲公民權修憲案投下同意票，除了黨內針對修憲案自始就有共識支持，「這段時間其實不斷在評估，尤其時3月17日朝野協商時已向外界報告，藍營有在評估單獨抽出此案處理，因為過去非常不信任民進黨，但今日經過討論與審慎評估後決定進場投下同意票」。
而青民協表示，十八歲公民權的修憲案經歷了接近 20 年的討論，朝野也已取得共識，好不容易擁有實現的關鍵時刻，就如果通過，苦等已久的青年世代，距離成功獲得完整公民權利將只差最後一步，呼籲朝野都應放下歧見，兌現各黨派政治人物的多次承諾，一同走入議場投下贊成票，用行動相挺十八歲公民權。
青民協邀請民眾一同見證，哪些立委支持十八歲公民權、哪些立委則是用行動反對修憲;於投票結束後，各黨立委也預計於立院會後至場外針對投票結果談話。