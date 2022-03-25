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穿高中制服挺18歲公民權　跨黨派立委聲援修憲

▲立院院會表決18歲公民權之前，跨黨派立委召開記者會，王婉諭、邱顯智等委員更特別穿上高中母校制服表達支持。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）
▲立院院會表決18歲公民權之前，跨黨派立委召開記者會，王婉諭、邱顯智等委員更特別穿上高中母校制服表達支持。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-25 11:37:302022-03-25 12:22:35

立法院院會今（25）日將處理18歲公民權修憲案，跨黨派立委王婉諭、邱顯智、洪申翰、邱臣遠等人會前舉行記者會，呼籲朝野共同支持18歲公民權，齊聲高呼「國家要進步，就要還權於青年」。王婉諭、邱顯智、賴香伶更特別穿上高中母校制服，表達對18歲公民權的支持。

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立法院兒少權利促進會會長、時力立委王婉諭委員表示，上一次修憲通過已是 2005 年的事情，從那之後，台灣社會早已經歷了劇烈的改變，卻始終沒能在修憲進程上再踏出任何一步。現有的憲法修正內容早已不敷使用，而修憲更成為多數台灣人殷切期盼的目標。她強調，18歲公民權的推動不僅象徵著世代正義的實踐，更是一個新生民主國家的使命。面對這樣歷史時刻的來臨，倘要順利通過表決，勢必需要朝野各黨團的共同支持，並再次呼籲朝野各黨團，應該要進場投下同意票，別讓這屆的立法院成為修憲失敗的歷史罪人。

時力立委邱顯智指出， 我國的18 歲公民權已經落後其他國家太久太久，像其它國家甚至已經下修到16歲，沒有道理台灣現在還停留在 20歲才能行使公民權，權利跟義務應該是相等的，負擔什麼義務、承擔什麼責任，就必須享有相應的權利，到了這個歷史時刻，相信全國民眾都在看，這個是要朝野各黨有共識才能通過的，修憲的門檻實在太高，希望國民黨能夠聽到年輕世代的聲音，這是世代正義的問題，希望國民黨在今天的院會能夠出席並且參與投票，讓大家完成這個歷史性的一刻。

立法院兒少權利促進會會長副會長、民進黨不分區立委羅美玲表示，18 歲的青少年已經開始負擔繳稅、服兵役、負刑事責任等公民義務，理當也要能開始選擇自己的未來，以及對於國家的願景，但目前憲法下，卻不能實施投票的公民權利，這是不公平的，「投票年齡門檻下修」與「擴大青年公民參政權」已是世界趨勢，而台灣已經遠遠落後，並呼籲朝野能夠一致支持，還給青年世代為自己作主的權利。

立法院兒少權利促進會會長副會長、民眾黨立委邱臣遠認為，今天是歷史性的時刻，亞洲只剩下台灣還沒有下修18歲公民參政權，我想在3月29日青年節的前夕，要對全國的青年、人民，要給我們新的世代一個最好的禮物，今天就是最好的時間。邱臣遠以民眾黨黨團總召的身分呼籲朝野各黨都要回歸理性務實，要回應廣大的民意，要還權於青年，所以今天的投票至關重要，呼籲大家要撇開政黨的考量，撇開各自的評估。

國民黨團總召曾銘宗則在投票前登記發言表示，國民黨支持18歲公民權入憲。根據《憲法增修條文》規定的修憲期程，修憲須經立委1/4提議、3/4出席，以及出席立委3/4決議，才能提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

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