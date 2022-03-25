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NBA／兄弟情擺第一！雷槍因錯過陪審團時間　而遭到罰款

▲傳奇射手Ray Allen。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳奇射手Ray Allen。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-25 10:43:34

「雷槍」Ray Allen日前出席「狼王」Kevin Garnett的球衣退役儀式，並和昔日好兄弟擁抱化解當年矛盾，讓不少老球迷相當感動。但他也為此付出了高昂代價，今日有媒體報導他因為沒有履行12人陪審團的義務，而被地方法院罰款1000美元。

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塞爾提克「三巨頭」當年因為Allen轉隊熱火鬧得不歡而散，然而隨著時間過去，三人一笑泯恩仇，Garnett也邀請了前者來自己的球衣退役儀式，並且在演講時表達謝意。

不過故事並沒有在此結束，今天Allen被地方法官Marcia Cooke斥責藐視法庭，沒有盡到擔任陪審團一員的責任。原來他因為參加KG的球衣退役儀式，而影響到了自己擔任陪審團的時間。

該刑事案件中，一名南佛羅里達州的男子被指控槍殺一名司機，Allen被選為了本案件的陪審員之一。審判時間原訂於當地3月14日進行，但剛好和KG球衣退役儀式相衝，因此Allen要求更改時間。

Cooke答應了Allen的請求，但在當地時間3月15日時，Allen依舊沒有出席。因此前者要求他說明理由，並繼續進行審理。之後該案件的被告被宣判有罪。

「從他未出庭擔任陪審員的行為，可看出Allen先生似乎沒有意識或理解到陪審團服務的重要性。陪審團審判的權利是神聖不可侵犯的。只有當被選為陪審團的人真正履行了他們的服務義務時，才能保留由陪審團審判的權利。」Cooke指責Allen對法庭不尊重，並對他做出罰款1000美元的審判。

審判結束一天後，Allen和他的妻子及孩子向法庭解釋他當天沒有出現的原因。Allen的律師William McCue也代表他向庭上道歉，並聲稱「這完全是一場誤會」。Allen接受《邁阿密先驅報》採訪時表示，這一筆罰款將作為糖尿病研究之。

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