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高雄今０確診　陳其邁：隔離對象持續監測中請大家放心

▲市長陳其邁今天宣布高雄市無新增個案，同時市府也針對隔離對象持續監測中請大家放心。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁今天宣布高雄市無新增個案，同時市府也針對隔離對象持續監測中請大家放心。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-25 15:06:40

高雄昨一口氣新增13例本土個案，11人是化工廠群聚，2人是確診者家人，高雄市衛生局獲報第一例時緊急大規模匡列採檢逾5460人採檢所幸均為陰性。市長陳其邁今(25)日也宣布高雄市無新增個案，不過依過去經驗，匡列隔離期間不免再有個案傳出，市府會密切監測，請大家放心。至於新北傳出今天新增個案與高雄有關，高市府則回應尚待釐清。

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▲高雄化工廠群聚案，目前匡列採檢的對象多數呈陰性。（圖／高市府提供）
▲高雄化工廠群聚案，目前匡列採檢的對象多數呈陰性。（圖／高市府提供）
高雄市新爆出的化工廠群聚案共13人染疫，含化工廠11人，化工廠員工同住家人兩人，陳其邁表示，昨經匡列篩檢，高三生就讀學校的教職員生2413人全數陰性，化工廠鄰近社區篩檢站篩檢1902人，及左營文府路飲料店附近社區篩檢站篩檢1145人，均無確診。

▲高市某職場群聚關係圖。（圖／高市府提供）
▲高市某職場群聚關係圖。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎說，化工廠員工的接觸者匡列到第三圈612人已全部到檢，其中568人陰性，尚有44人檢驗。另針對女員工參加婚宴時可能接觸的百餘名賓客，經調閱監視畫面及禮賓名冊後，也進行溯源疫調中。

▲高雄市衛生局公布化工廠群聚案職場空間平面圖。（圖／高市府提供）
▲高雄市衛生局公布化工廠群聚案職場空間平面圖。（圖／高市府提供）
潘炤穎表示，疫調發現，化工廠2樓是大面積開闊式工作場域，七個機台一字排開，但包括包裝室、品管室、電梯南北側及三樓用餐的休息室，推估都可能造成接觸感染。

▲針對化工廠群聚案，高市在前鎮仁愛公園及左營文府路均設篩檢站，希望與確診者足跡重疊的民眾，能前往採檢（圖／高市府提供）
▲針對化工廠群聚案，高市在前鎮仁愛公園及左營文府路均設篩檢站，希望與確診者足跡重疊的民眾，能前往採檢（圖／高市府提供）
陳其邁表示，針對化工廠群聚案，高市在前鎮仁愛公園及左營文府路均設篩檢站，希望與確診者足跡重疊的民眾，能前往採檢確保安全。他也再次請託診所針對上呼吸道患者加強快篩強，高雄包括遊覽車群聚案與化工廠群聚案，都因診所機警快篩撫出，目前高雄篩檢比率約2成5到3成，平均每天約800人，呼籲民眾配合這項社區監測系統，共同防疫，也提醒民眾踴躍接種自保。

陳其邁強調，已匡列隔離對象在密切監測中，但是這在居隔期間，因為密集接觸加上疫苗對突破性感染，未來當然也會有可能居隔期間發病，過去經驗來看，但社區風險不高，請民眾市民放心。

▲高雄市呼籲民眾近似施打疫苗。（圖／高市府提供）
▲高雄市呼籲民眾近似施打疫苗。（圖／高市府提供）
陳其邁也認為，Omicron病毒是個傳染力高的病毒，但是打疫苗對重症死亡有效，呼籲民眾儘速施打疫苗，他已經講到「有嘴無涎」，拜託家裡有65以上長輩不要心存僥倖，一定要施打。

衛生局長黃志中表示，已完成第3劑疫苗的民眾，住院及重症比率可大幅下降，且打第3劑，能提高體內價效，減少染病風 ，高雄3月10日到4月10日接種任何一劑疫苗的長輩，仍可領到500元獎勵，打第3劑的長輩會加贈200元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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