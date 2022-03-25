逾30萬駭客響應！揭秘烏國IT大軍　誓「讓俄回石器時代」

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一名來自烏克蘭的軟體工程師戴夫（Dave）透露，他正在幫助IT大軍進行DDoS攻擊，自戰爭開始以來，他平常在工作之餘，也協助實施多次網路攻擊，用巨大流量來破壞網站的正常流量，目標包括俄羅斯政府網站、俄羅斯銀行和外匯交易所的網站。
戴夫表示，每當Telegram上共享目標清單時，他就會將它黏貼到機器人程式中，針對目標進行攻擊，因為攻擊是由數千人同時進行，「聯合行動肯定是成功的」。
另一位名叫安東（Anton）的開發者稱，他參與了針對俄羅斯石油能源巨頭俄羅斯天然氣公司的DDoS攻擊，以及針對俄羅斯聯邦儲蓄銀行和政府的其他攻擊。他表示，很多人參與攻擊，所以讓一款服務當機不需要耗費太長的時間。
網路安全公司CEO兼聯合創辦人尼基塔（Nikita）表示，他的公司為全世界客戶提供服務，其員工在戰爭期間仍持續工作。他們在做「滲透測試」，檢查IT系統的漏洞，並試圖透過消息服務告訴俄羅斯民眾，烏克蘭到底發生了什麼。其他團隊也在Telegram頻道上發布約11萬張信用卡的資訊，企圖造成俄羅斯經濟傷害。尼基塔稱，「我們想讓俄羅斯回到石器時代」。
報導提到，烏克蘭是東歐最大的軟體開發中心之一，工程師的實力更文明世界。根據研究公司Check Point Research提供的數據，在俄羅斯發動戰爭的前3天，針對烏克蘭軍方和政府部門的網路攻擊增加196%。而近4週以來，烏克蘭也持續遭受大量網路攻擊，大多數是針對政府和軍方。
烏克蘭數位轉型部長（Minister of Digital Transformation）費多羅夫（Mykhailo Fedorov）先前曾呼籲烏克蘭民眾加入此頻道，在網路上戰鬥。