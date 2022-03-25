COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

逾30萬駭客響應！揭秘烏國IT大軍　誓「讓俄回石器時代」

▲由超過30萬人組成的「烏克蘭IT大軍」，成為對抗俄羅斯一股重要力量（示意圖／翻攝自itjobs）
▲由超過30萬人組成的「烏克蘭IT大軍」，成為對抗俄羅斯一股重要力量（示意圖／翻攝自itjobs）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-25 11:01:57

俄羅斯發動入侵行動之後，戰爭全面爆發，戰火也從地面燒向網路。先前烏克蘭曾呼籲網軍參戰，對俄羅斯進行網攻，如今有烏克蘭工程師自發成為「IT大軍」，誓言要透過網路攻擊，讓俄羅斯「回到石器時代」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《鳳凰網科技》報導，在俄烏戰火延燒之際，許多烏克蘭工程師將他們的時間分成2部分，一邊做著日常工作，一邊與俄羅斯打網路戰。已經有超過31.1萬人透過社交軟體Telegram加入名為「烏克蘭IT大軍」的組織，雖然這當中並非所有人都來自烏克蘭，但烏克蘭工程師仍佔了絕大部分。

一名來自烏克蘭的軟體工程師戴夫（Dave）透露，他正在幫助IT大軍進行DDoS攻擊，自戰爭開始以來，他平常在工作之餘，也協助實施多次網路攻擊，用巨大流量來破壞網站的正常流量，目標包括俄羅斯政府網站、俄羅斯銀行和外匯交易所的網站。

戴夫表示，每當Telegram上共享目標清單時，他就會將它黏貼到機器人程式中，針對目標進行攻擊，因為攻擊是由數千人同時進行，「聯合行動肯定是成功的」。

另一位名叫安東（Anton）的開發者稱，他參與了針對俄羅斯石油能源巨頭俄羅斯天然氣公司的DDoS攻擊，以及針對俄羅斯聯邦儲蓄銀行和政府的其他攻擊。他表示，很多人參與攻擊，所以讓一款服務當機不需要耗費太長的時間。

網路安全公司CEO兼聯合創辦人尼基塔（Nikita）表示，他的公司為全世界客戶提供服務，其員工在戰爭期間仍持續工作。他們在做「滲透測試」，檢查IT系統的漏洞，並試圖透過消息服務告訴俄羅斯民眾，烏克蘭到底發生了什麼。其他團隊也在Telegram頻道上發布約11萬張信用卡的資訊，企圖造成俄羅斯經濟傷害。尼基塔稱，「我們想讓俄羅斯回到石器時代」。

報導提到，烏克蘭是東歐最大的軟體開發中心之一，工程師的實力更文明世界。根據研究公司Check Point Research提供的數據，在俄羅斯發動戰爭的前3天，針對烏克蘭軍方和政府部門的網路攻擊增加196%。而近4週以來，烏克蘭也持續遭受大量網路攻擊，大多數是針對政府和軍方。

烏克蘭數位轉型部長（Minister of Digital Transformation）費多羅夫（Mykhailo Fedorov）先前曾呼籲烏克蘭民眾加入此頻道，在網路上戰鬥。

才剛喊完撤軍！烏克蘭國防部、銀行遭俄羅斯駭客網攻

2週內戰敗收場？俄軍資源耗盡　台灣也成關鍵因素

真實《紅雀》！俄美女特務以肉體為武器　受訓成色誘專家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀