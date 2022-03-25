野生小烏龜驚闖動物園！「身負重傷」被發現：請幫幫我
上個月，臺北市立動物園同仁接獲通報，動物園內竟有「野生動物」受傷？原來是兩位熱心的民眾，在非洲動物區發現一隻背甲直徑約4公分大小的野生斑龜寶寶，小小的背甲上有明顯的裂痕，看起來傷勢頗為嚴重，當下立刻向遊客服務中心請求協助。雖然動物園野生動物救傷中心的獸醫師趕緊全力救治，但最後這隻斑龜寶寶仍因傷重而宣告不治。春至秋季是野生斑龜繁殖的季節，如果大家遊園時發現野生斑龜出沒在不安全的地方，可以立即通知動物園工作人員處理，協助將斑龜寶寶移置到遠離人群出沒、相對較安全的地方。
斑龜又名長尾龜，成年個體體長約20-30公分，主要分布在臺灣、越南及中國大陸沿海一帶，是臺灣常見的寵物龜。在臺灣本土相當普遍的斑龜，並非臺灣《野生動物保育法》所規範的保育類物種，但在IUCN國際自然保育聯盟紅皮書中卻已把斑龜列為CR（極危）等級，現在全世界也僅有臺灣、越南能夠看到比較穩定的野生斑龜族群，因此在臺灣能夠看到野生斑龜，是一件很寶貴的事。
臺北市立動物園涵蓋面積約165公頃的丘陵及谷地，除了園內照養的動物之外，在靠近山坡之處仍保留相當原始的風貌，有豐富的野生動植物棲息生存於此。上個月，民眾在動物園非洲動物區所發現的斑龜寶寶，背甲直徑僅有約4-4.5公分，即是一隻非常幼小、野生、且意外受傷的個體。
這隻斑龜寶寶背甲的左前處有明顯的破裂，經民眾向遊客服務中心通報後，緊急轉送往動物園野生動物救傷中心搶救。獸醫師根據傷勢研判，應是外力造成背甲破損，趕緊為斑龜寶寶上藥、修補背甲、並敷上防水的材料，全力搶救。比較難處理的是，因這隻斑龜寶寶實在太過幼小，任何的踩踏、碰撞等外力都會造成它的背甲或臟器嚴重受傷。儘管獸醫師努力救治，但最後斑龜寶寶仍因傷重而不幸死亡。
春至秋季是斑龜的繁殖季節，民眾來遊園時也有機會發現動物園內的野生斑龜出沒。因為斑龜通常生活在較低海拔的水域，動物園內的濕地生態池、水鳥觀察區及水生植物園等處，都可能是野生斑龜生存與繁殖的好所在。遊園時不妨也留意一下腳邊的野生斑龜，如果發現牠們出現在危險的地方，請趕快通知工作人員處理，幫忙將斑龜移至遠離人群、相對較安全的地方哦！（編輯：李惠婷）