高雄今+0　前鎮化工廠群聚突破性感染恐增多

高雄市昨天一口氣新增13名個案後，今日重回+0，高雄市長陳其邁表示，目前持續針對前鎮某化工廠群聚擴大匡列，可能接觸者基本上均已經涵蓋，但因昨日確診民眾大多已完整接種三劑疫苗，所以不排除未來還會出現在居隔期間發病的案例，至於感染源仍持續釐清中。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄市政府持續針對前鎮某化工廠群聚持續進行擴大匡列，從職場環境可看出，化工廠機台一字排開，人員分佈機台周邊，共用場域有電梯、男女廁所、三樓有休息室，部分員工會在那邊一起吃飯拿下口罩分享食物，不排除是造成這波職場群聚最主要原因；至於有確診者在3月13日參加過喜宴，目前已經調閱監視畫面及對應禮賓名冊、進一步針對桌次接觸風險溯源疫調及採檢，相關檢驗報告持續追蹤中。
陳其邁也指出，這兩天持續在前鎮區仁愛公園、文府路U-bike站設置社區篩檢站，歡迎有疑慮的民眾到場採檢，而針對社區監測方面，陳其邁說，高雄最近發生的群聚，包括旅行團遊覽車感染，以及這次的前鎮化工廠群聚，都是在基層診所篩出，因此若民眾因為呼吸道症狀就醫，醫師可主動提供，或民眾可請診所提供快篩，並將快篩結果回傳，對社區監控很有幫助，最後呼籲民眾，Omicron特徵輕症化、流感化、社區化，家裡若有長輩，不要心存僥倖，儘速施打疫苗。