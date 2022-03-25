修憲決戰立院！藍稱多數暴力　綠：藍營臣服、人民勝利

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多位國民黨立委對管碧玲的言論不滿，在台下不斷鼓譟、反駁嗆聲，曾銘宗大聲拍手、高喊「多數暴力！多數暴力」。隨後一群國民黨立委上前包圍管碧玲，干擾管的發言，而民進黨團幹部柯建銘、鄭運鵬等人則趕緊上前將曾銘宗等人拉開，替管碧玲解圍。
曾銘宗表示，修憲的前提是有朝野共識，修憲為國家經濟發展重要方向，因此門檻非常高，須經立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，提出後還要公告半年後，再交由公民複決，且要有效同意票過選舉人總額的半數才會通過。
曾銘宗表示，民進黨在修憲過程中，主導程序且不尊重國民黨意見，完全沒有實質溝通，限定議題與時間，使用過去霸道修法的方式持續碾壓，僅考慮自身利益，沒有站在國家未來發展較度。
曾銘宗說，國民黨絕對支持公民權下修，也建議配合世界趨勢將動保權、環境權入憲，過去這段時間國民黨召開公聽會，研擬各種可行方案，今早經由黨團大會決議，支持18歲公民權入憲，將全體投下同意票，保障年輕世代積極參與公共事務的權益。
管碧玲則說，18公民權出立法院是正確公益好事，也是國民黨願意投下同意票的原因，過去國民黨一路指控，現在臣服是人民勝利，民進黨沒有多數暴力，限期是為了年底的複決，讓18歲、19歲成年人下次有投票權，限議題是現在只有18歲公民權，是唯一有四黨共識。
管碧玲指出，民進黨一路辛苦護送、推進，但被國民黨指控所有程序變成多數暴力，國民黨今天再度指控，是國民黨拿否決權的少數暴力，不過終於看到國民黨這次不敢利用否決權，終於知道否決權是促進公益，不是製造荒謬。