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日職／對主審暴投卻投出開幕完投勝　史上最強惡投巴比諾

▲巴比諾曾在讀賣巨人投出開幕戰完投勝。（圖／取自DRAMATIC BASEBALL 2022Youtube頻道）
▲巴比諾曾在讀賣巨人投出開幕戰完投勝。（圖／取自DRAMATIC BASEBALL 2022Youtube頻道）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-25 12:15:23

日本職棒將於今天開幕，不過在1996年入團的前巨人洋投Balvino Galvez（兄弟時期巴比諾），第一年在日職就投出單季最多12次完投，貢獻16勝，跟斎藤雅樹並列巨人最多勝，不過他的能力高，脾氣可就沒這麼好，也常常惹事，最為人知就是1996年的主審報復性投球亂鬥事件，當時連長嶋茂雄也都攔不住他火爆浪子個性格，被判無限期停賽處分。

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從墨西哥球界輾轉到了中職發展，巴比諾的球速快，搭配滑球、變速球威力十足，尤其變速球，在最後很靠近本壘板的進壘點才下墜，讓打者常常被吊中揮棒，他第一年在兄弟象就投出單季16勝的好成績，隔年1995年，他也有10勝11敗的成績，1996年轉戰日職巨人隊。

如此耐投，他也有致命傷，就是火爆性格，他曾在1996年5月在比賽中跟當時在中日的山崎武司練鬥，因為他的近身球，讓山崎十分不爽，但他說：「用盡所有的力量去威嚇打者，這是很重要的事。」也因此，他不怕投內角速球，更可說是，「砸到你也無所謂」的想法。

不過1998年他在阪神、巨人傳統一戰中失控，在甲子園球場比賽，因為隊友失誤連發，讓他就已經情緒不安，之後3局下被大豊泰昭（陳大豐）開轟，5局下又被大豊泰昭打出全壘打，6局下他終於情緒爆發，對於當時主審橘高淳不滿，口中念念有詞，之後就被換下場。

但他對主審還是不滿，即便當時監督長嶋茂雄，已經出手拉他進休息區，但他越想越生氣，在進休息室前，他用他可以超過145公里的速球，往裁判的方向投去，如此危險行為，當然被趕出場，之後他竟然情緒失控想衝去跟裁判爭辯，但隊友拉不住他，甚至還掛彩流血，長嶋茂雄也無能為力。

最終，巴比諾被判「無限期停賽」，還要繳交4000萬日幣罰金，而長嶋茂雄雖然貴為監督，仍在隔日剃頭謝罪，也算是給裁判一個說法。

沒想到1999年，巴比諾竟然被任命為開幕戰先發投手，他是隊史上第一位投開幕戰的洋投，同樣地，巴比諾依舊維持他穩定的表現，最後完投奪勝，再度又引起話題。當季巴比諾9勝12敗，2000年，巨人隊投手大補強，巴比諾只能算第四號先發，他又不甘於二軍，之後在球季結束後退團。


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