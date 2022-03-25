6輛車73人頭詐領「紓困4.0」 車行不法所得逾200萬
新型冠狀病毒病(COVID-19）重創各行業，行政院為協助受影響的民眾維持生計，去年提出「紓困4.0」補助方案，高雄市卻有租賃業者利用人頭司機，涉嫌以人頭冒充車行員工，一口氣申請73名租賃車司機薪資補貼，總額達219萬元。監理單位察覺異常，向檢方申告，經警方介入調後查出車行顏姓老闆涉案，依詐欺及偽造文書罪嫌移送法辦。
高市刑大指出，高市三民區某合法租賃車行，名下只有6輛租賃車，但卻有70多人透過車行名義，由車行出具在職證明向監理單位申請補貼；由於監理單位審核時，只要是合法租賃車行提出的證明就能順利核發補貼，因此順利請領下來200多萬元。
去年因疫情嚴重，行政院提出「紓困4.0」方案，供租賃車司機申請薪資補貼，每人可補助3萬元，顏姓老闆便利用群組成員或已離職的員工名義，涉嫌偽造在職證明及薪資給付證明，向公路總局高雄市區監理所，申請紓困4.0租賃車司機薪資補貼，共73筆，申領金額219萬元。
監理機構查核，發覺顏的車行僅6輛租賃車，卻申請達7３筆補貼，明顯異常，立即申請高雄地檢署申告，檢方獲報後指揮高雄市刑警大隊調查，警方查出其中10多名人頭司機疑似詐領補助，搜索車行及顏的住處，查扣電腦資料等證物，顏承認涉案。全案依詐欺及偽造文書罪嫌移送雄檢後，檢方聲押顏，但法院裁定10萬元交保。