臺灣國際蘭展睽違兩年開幕　總統：盼維持領先地位

睽違兩年「臺灣國際蘭展」今（25）日於臺南市後壁區蘭花園區盛大開幕，與會貴賓包括總統蔡英文、台南市長黃偉哲、農委會主任委員陳吉仲、美國在臺協會（AIT）處長孫曉雅等人都到場參觀，總統蔡英文則表示，蘭花就是臺灣的驕傲，也是臺灣跟世界的重要連結，希望產官學界繼續共同努力，讓臺灣蘭花在國際上維持領先地位。
「2022臺灣國際蘭展」以「蘭花奇幻世界」為主題，共規劃七大展區，以奇幻及科技為嶄新創意會場展示，分別有「主題館」、「競賽館」、「蘭創館」、「商務館」、「市集館」、「蘭花公園」、「美食館」，帶來全新脫穎感受，期帶動產業商機，並幫助蘭花農民打開市場通路，同時也能讓更多民眾欣賞蘭花奇幻科技之美。
總統蔡英文指出，蘭花，就是臺灣的驕傲，也是臺灣跟世界的重要連結。全世界有三分之一的蘭花產自臺灣，前年，臺灣的蘭花栽培面積已經達到986公頃，年產值超過63億元；在今天開幕之前，蘭協推出的烏克蘭國旗色蘭花，已經引起許多的關注和討論。這款噴染蘭花，除了表達出臺灣對烏克蘭的支持，更是展現臺灣傲人的農業技術，讓臺灣被世界看到；
台南市長黃偉哲表示，臺灣是全世界蘭花品種最多、最豐富的國家，優秀的育種家育種出來的各種品系蘭花，過去在國際比賽中屢獲大獎，展現臺灣蘭花產業豐厚的實力；在2019年的臺灣國際蘭展共有21萬人次前來參觀，帶動展後3～5 年的外銷訂單總額高達113.03億元，這次蘭展利用「實體展覽、數位展示」的方式，相信一定能更創佳績。