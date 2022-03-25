「請辭聲明」遭揭露 陳信瑜議會暴走遭制止「妳坐好！」
台北市勞動局長陳信瑜昨（24）日遭到國民黨議會黨團揭露，涉嫌在上班時間以公務身份，向工會成員代表「替黃珊珊拉票」，甚至談話過程中還牽涉標案等議題，引發外界質疑違反行政中立。對此台北市長柯文哲今日上午在施政報告後接受質詢時，議員揭露疑似是陳信瑜事先擬好的「請辭聲明」，也讓坐在台下的陳信瑜一度想衝上質詢台，並隔空與議員叫罵，讓議長陳錦祥直接制止「妳坐好！」
無黨籍台北市議員黃郁芬在質詢時，以簡報檔揭露疑似為陳信瑜草擬的「辭職聲明」，內容一度寫到「國民黨議員因為『萬安拉警報』而演出的一齣荒唐戲」，更諷刺藍營議員「請看看台北市國民黨議員如何以一個選總統的規格勦殺不是參選人的台北市勞動局長，真的，萬安慘了！」陳信瑜在聲明中更表示，自己是「榮耀請辭」，強調自己只因為「應該在週六日該做的事，到周一到周五來做。」
而在請辭聲明遭揭露後，只見坐在座位上的陳信瑜扭扭頭，活動筋骨後，就起身準備走上質詢台，不過走到一半未到質詢台前，直接在座位區隔空喊話黃郁芬，直指「那不是公開的」。不過此番做法也隱然挑起議員們的怒火，不只黃郁芬質疑陳信瑜做法不妥，就連國民黨籍的台北市議員們也群起批評。最後議長陳錦祥也做出裁示，直接要求陳信瑜「妳坐好！」
柯文哲表示，若該聲明是假新聞的話，就不用討論，並承諾黃郁芬可以在市政會議時安排時間進行行政中立的相關法制課程教學。而在國民黨議員汪志冰質詢時，也詢問陳信瑜「請辭聲明」是否為自己擬的？陳信瑜也承認「是預擬的」，並強調自己一旦影響到長官的時候可以斷然請辭，「但我還在這個位子上的時候，我也會盡責，不管在哪個位子。」