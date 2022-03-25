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Apple「綠上癮」？砸重金讓iPhone SE使用首批超綠材質

▲Apple 的「綠色債券」幫助推動了鋁金屬生產的突破，在冶煉過程中產生氧氣而不是溫室氣體。(圖／Apple提供)
▲Apple 的「綠色債券」幫助推動了鋁金屬生產的突破，在冶煉過程中產生氧氣而不是溫室氣體。(圖／Apple提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-25 12:52:47

Apple 稍早宣布47億美元的「綠色債券」投資，幫助啟動了新低碳製造和回收技術開發。隨著冶煉技術的進步，Apple將採購直接無碳鋁金屬以減少排放，在冶煉過程中不會產生任何直接的碳排放，Apple計劃在 iPhone SE中使用ELYSIS生產的全球首款工業純度低碳鋁金屬。

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Apple總共發行了47億美元的債券，以加速實現在 2030 年整體供應鏈「碳中和」目標。其 2016 年和 2017 年發行的頭兩支債券現已完全分配。2019 年的「綠色債券」目前支持 50 項計畫案，包括「低碳鋁」這項突破性技術。

▲Apple 「綠色債券」，低碳鋁技術。(圖／Apple提供)
▲ELYSIS 生產第一批工業純度的低碳鋁金屬。(圖／Apple提供)
 
「綠色鋁金屬冶煉術」

世界首款直接無碳鋁冶煉工藝的幕後推手 ELYSIS 公司宣布，以工業規模生產首款工業純度原鋁，將用於 Apple 產品。此突破性技術排放「氧氣」而非溫室氣體，這項成就代表生產鋁金屬進入一個重大里程碑。Apple 將從 ELYSIS 採購第一批工業純度的低碳鋁金屬，計畫用於 iPhone SE。

▲Apple 「綠色債券」，低碳鋁技術。(圖／Apple提供) ▲Apple 將從 ELYSIS 採購低碳鋁，計劃用於生產 iPhone SE。(圖／Apple提供)

Apple的鋁相關碳排放量自 2015 年以來減少了近 70%。iPad 系列中的每款機型，包括新款 iPad Air，以及最新的 MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini 和 Apple Watch，均採用 100% 再生鋁外殼製成。

Apple 持續運用其在私部門中規模最大的「綠色債券」來開發新的可再生能源，2019 年「綠色債券」的 5 億多美元收益已分配給清潔能源計畫案。計畫案包括世界上最大規模的陸上風機。在 2021 年，Apple 發行於 2019 年的「綠色債券」幫助支持其供應商清潔能源方案 (Clean Energy Program)，以及在日本、越南和韓國進行政策宣傳以幫助可再生能源市場。

▲Apple 「綠色債券」，低碳鋁技術。(圖／Apple提供) ▲Apple 將擴建其位於丹麥 Viborg 的資料中心，並建置必要的基礎設施來收集多餘熱能，為該市的長期利益服務。所有 Apple 資料中心皆使用 100% 清潔能源供電。(圖／Apple提供)

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