Apple「綠上癮」？砸重金讓iPhone SE使用首批超綠材質

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「綠色鋁金屬冶煉術」
世界首款直接無碳鋁冶煉工藝的幕後推手 ELYSIS 公司宣布，以工業規模生產首款工業純度原鋁，將用於 Apple 產品。此突破性技術排放「氧氣」而非溫室氣體，這項成就代表生產鋁金屬進入一個重大里程碑。Apple 將從 ELYSIS 採購第一批工業純度的低碳鋁金屬，計畫用於 iPhone SE。
▲Apple 將從 ELYSIS 採購低碳鋁，計劃用於生產 iPhone SE。(圖／Apple提供)
Apple的鋁相關碳排放量自 2015 年以來減少了近 70%。iPad 系列中的每款機型，包括新款 iPad Air，以及最新的 MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini 和 Apple Watch，均採用 100% 再生鋁外殼製成。
Apple 持續運用其在私部門中規模最大的「綠色債券」來開發新的可再生能源，2019 年「綠色債券」的 5 億多美元收益已分配給清潔能源計畫案。計畫案包括世界上最大規模的陸上風機。在 2021 年，Apple 發行於 2019 年的「綠色債券」幫助支持其供應商清潔能源方案 (Clean Energy Program)，以及在日本、越南和韓國進行政策宣傳以幫助可再生能源市場。
▲Apple 將擴建其位於丹麥 Viborg 的資料中心，並建置必要的基礎設施來收集多餘熱能，為該市的長期利益服務。所有 Apple 資料中心皆使用 100% 清潔能源供電。(圖／Apple提供)