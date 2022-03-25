藍委送管碧玲漱口水　江啟臣要求蔡英文「收回」抹黑發言

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江啟臣也當場要求總統蔡英文「收回」黨團成員發言，強調修憲的時刻不是朝野製造對立及挑釁的時刻，國民黨從頭到尾支持公民權下修18歲，他個人也是本屆立院首位提出這項修憲案的委員，因此代表國民黨團在此表達嚴正抗議。
江啟臣說，國民黨一貫主張，公民權下修及青年參政，多位委員提出修正案，但是修憲過程中，外界可以看見程序不正義、一黨獨大、刻意讓在野黨背鍋，司馬昭之心路人皆知；從修憲委員會開始，綠營趁國民黨委員未到場就自行推舉主席、決定議題與會議日期，剝奪少數參與的權利。「這樣的程序不正義至今還要刻意拿出來挑釁！」
江啟臣強調，除了擴大公民權還有其他修憲案皆受到社會高度關注及共識，所有在野黨稍早也紛紛提及其重要性，而民進黨對於內閣同意權、環保、動保入憲的態度為何？難道都只是裝飾嗎？憲法修正進程開啟不易，卻因一黨之私必須關閉，呼籲各黨團還權於民。
管碧玲於發言時表示，18公民權出立法院是正確公益好事，也是國民黨願意投下同意票的原因，過去國民黨一路指控，現在臣服是人民勝利，民進黨沒有多數暴力，限期是為了年底的複決，讓18歲、19歲成年人下次有投票權，限議題是現在只有18歲公民權，是唯一有四黨共識。
管碧玲指出，民進黨一路辛苦護送、推進，但被國民黨指控所有程序變成多數暴力，國民黨今天再度指控，是國民黨拿否決權的少數暴力，不過終於看到國民黨這次不敢利用否決權，終於知道否決權是促進公益，不是製造荒謬。
管碧玲語畢後，國民黨立委不滿拍桌，批評管抹黑、誤導視聽，集體送上漱口水、牙膏及牙刷，並在漱口水瓶身貼上「專洗髒嘴」標籤，表示抗議。