17員登山隊縱走能高安東軍山 協作壓隊失聯！今平安獲救
一行17人的登山隊，在本（3）月19日前往能高安東軍山，谷姓領隊、紀姓協作在21日上午率隊通過光頭山斷崖後，領隊及15名隊員持續趕往三叉營地，而紀姓協作壓隊走後方卻失聯，23日夜間報案求助，消防局24日派警消3人與家屬4人由奧萬大往第一獵寮方向搜索，山搜義消及山青則自屯原登山口往安東軍山方向搜索，所幸今（25）日上午11時平安尋獲，無生命危險。
據了解，這一行人在3/19自南投縣仁愛鄉屯原登山口入山縱走能高安東軍山，由谷姓領隊、紀姓協作帶動，3/21通過光頭山斷崖後，領隊及其他隊員持續趕往三叉營地，紀姓協作壓隊走後方，但山區天氣轉趨惡劣，領隊及隊員在3/22趕抵奧萬大下山，然紀姓協作未趕上隊伍且失聯，經與家屬聯繫，確認未返家，遂趕緊在3/23夜間向南投縣政府消防局報案。
南投縣消防局第二大隊獲報，3/24出動人力與家屬由奧萬大往第一獵寮方向搜索；山搜義消及山青則自屯原登山口往安東軍山方向展開搜索，警方經調閱紀姓協作的手機基地台紀錄，研判可能受困在第一獵寮溪流附近，因溪水暴漲而無法渡溪下山，目前得知失聯協作攜帶帳篷、食物、打火機等足夠登山裝備，手機關機，終於在3/25上午約11時許，在萬大南溪接觸失聯紀姓協作，所幸無生命危險。（編輯：林莞茜）