今晚「1小時」街頭奇景　逾6300家7-11、330家麥當勞關燈

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■台灣麥當勞
全台逾330家麥當勞餐廳同步關閉餐廳外、不影響安全照明的招牌燈。台灣麥當勞指出，為減少用電及碳排量，廚房與用餐區、車道用燈、招牌改為LED燈，更換高效率空調、冷凍冷藏與廚房設備等。根據內部統計，2012年至2021年以來，台灣麥當勞已省下超過9000萬度電力，減少超過5萬公噸的碳排放量，約省下130座大安森林公園一整年的碳吸附量。
■7-ELEVEN
逾6300間7-ELEVEN門市響應，關閉招牌燈1小時，創歷年來規模最大。估計 一小時約可省下9750度電，相當減少4.89(公噸CO2e)的溫室氣體排放量。
■家樂福
家樂福自2014年開始響應世界關燈日，有別於以往，今（26）晚連超市也參與，共317家門市，相較去年超過2倍的門市響應，一起關閉店內非必要的招牌燈及裝飾燈，相當於幫大安森林公園減少約30個小時的吸碳量。
■PChome網家
PChome網路家庭集團已連兩年參與，PChome辦公大樓今（26）晚同步關燈一小時，今（26）日進入PChome 24h購物及PChome入口網站首頁，可體驗關燈一小時互動遊戲，鼓勵民眾隨手關閉不需使用的電燈與電器。
■momo購物網
momo購物網在2021年號召超過4000位會員參與「Earth Hour」關燈一小時活動，今（26）日再度以實際行動響應，momo總公司大樓將熄燈一小時，站上同步推出綠色活動，在綠色生活館累積消費滿2000元，登記抽限量POLER摺疊叉匙兩用環保餐具。
■礁溪寒沐酒店
同步響應「Earth Hour」，將關閉酒店外牆標誌燈光、外牆投射燈、花圃燈及路樹燈，並調暗或關閉非主要的室內照明設備。呼籲賓客熄燈愛地球，可離開客房到MU BAR小酌聽表演，晚上8點半至10點半有樂團演出，推出「world peace限定調酒」每杯480元+10%買一送一，將捐出單杯售價30%收入至外交部成立的賑濟烏克蘭專戶。
■國泰飯店觀光事業
集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店3大品牌、7間飯店一同響應，同步關上不必要的電燈一小時。為提倡綠色旅行，全台和逸、慕軒飯店鼓勵旅客自帶備品入住，推出「綠生活旅人」住房專案，3月31日前以此專案入住並出示打卡畫面，享房型升等。台北國泰萬怡酒店針對今（26）日入住賓客，打卡可兌換萬怡旅行收納袋，鼓勵旅客成為綠色旅行家。
■雲朗觀光集團
雲朗觀光集團已連續七年參與「Earth Hour」活動，今年更加倍響應，大幅延長集團旗下飯店的關燈時數，旗下5大品牌、10間飯店自今（26）日20:30起熄燈一小時，部分館別更關閉飯店外牆燈飾延長至隔天清晨，共計10小時。當天拍照打卡前10名，送「Earth Hour 60+」活動限定版綠色永續年曆。
■台北喜來登大飯店
今晚20:30至21:30關閉飯店外牆投射燈、忠孝東路外牆、騎樓燈、停車場指示燈，減弱或關閉非必要的室內照明設備，並於當日邀請賓客拍照上傳社群響應理念，一起熄燈愛地球。
■台北寒舍艾美酒店
酒店將會適度關閉或調低室內、室外燈光電源，包括關閉酒店外牆大型標誌燈光、外牆燈、停車場指示燈箱、騎樓燈、外牆投射燈、花圃燈及LED路樹燈。
■台北、台南遠東香格里拉
「Earth Hour」南北同步關閉建築物外牆燈，將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭代替，並邀請用餐及住宿民眾響應。位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅義大利酒廊推出限定特調。
台南遠東香格里拉則有「環保餐飲行動」，賓客持環保杯至飯店1樓品香坊買手調咖啡或茶飲，免費升級大杯；晚餐期間至「醉月樓」中餐廳38樓、「遠東CAFÉ」自助餐廳10樓或「THE MEZZ牛排龍蝦館2樓，自備環保餐具消費用餐，送瑪果移動樂園單項設施體驗券。
台南遠東香格里拉飯店另有「永續環保愛地球」住房專案，住宿期間減少布巾換洗、不提供消耗備品及房間整理服務，雙人入住不含早餐，每房最低2900元起；續住賓客申請翌日環保方案，加送300元餐飲抵用券。