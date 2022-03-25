聽砲聲入睡！烏國嬰困地下室　戰火燒入「歐洲代孕之都」

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烏克蘭代孕產業發達，更被稱為是「歐洲代孕之都」。根據統計，烏克蘭每年約有2000名至2500名代孕寶寶出生。他們的父母大多來自中國、拉美地區和其他歐洲國家。
不過根據烏克蘭規定，只有夫婦2人同時到場，才能為嬰兒辦理出生證明、帶他們回家。近來卻因為戰火阻礙了認領手續，目前只有2對分別來自德國和阿根廷的夫婦踏上旅途，準備前往烏克蘭迎接孩子。
但在地下室和醫院的嬰兒人數每天都在增加，有護士透露她們正在日以繼夜的照顧還未被接走的大量新生兒，讓他們非常的疲憊，只能小睡一下，在與同事換班繼續工作。烏克蘭護士奧克薩娜（Oksana Martynenko）表示，「發生這種狀況不是他們（代孕嬰兒）的錯，父母不能來迎接不是他們的錯，所以我們留在這裡，盡所能應對並幫助這群寶寶。」
負責外國父母代孕需求的非營利機構「壯大家庭」（Growing Families）創辦人艾佛林漢（Sam Everingham）表示，目前情況非常糟，還有800多名已經懷上嬰兒的代理孕母正在等待救援。
《紐約時報》報導指出，因為受到法律限制，代理孕母只能「繼續待在戰區為西方人生孩子」。不過也有代理孕母在俄羅斯入侵時選擇逃跑。但BioTexCom等一些診所表示，歐洲大部分地區都禁止代孕，若代理孕母到禁止代孕的國家，將會被承認為嬰兒唯一合法母親。