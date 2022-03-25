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聽砲聲入睡！烏國嬰困地下室　戰火燒入「歐洲代孕之都」

▲基輔一處地下室改為臨時診所，代孕寶寶都被聚集在此獲得照顧。（圖／美聯社／達志影像）
▲基輔一處地下室改為臨時診所，代孕寶寶都被聚集在此獲得照顧。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-25 13:18:182022-03-25 13:48:37

一直以來，不少父母前往烏克蘭找代孕「求子」，不過隨著俄烏戰火延燒，烏克蘭代孕產彥也受到衝擊，委託人無法及時帶回孩子。烏克蘭代理孕母生下孩子之後，只能先將嬰兒安置在基輔近郊住宅區一處在地下室臨時布置的診所裡，裡頭負責照顧的護理人員也在地底下躲了快1個月。

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綜合外媒報導，在俄羅斯發動入侵行動的第一天，位於基輔的BioTexCom代孕中心隨即轉移至地下室，以保護嬰兒不受傷害。在外面炮火連天、硝煙瀰漫的情況下，21名嬰兒受困於此，但仍受到護理人員的細心照顧。

烏克蘭代孕產業發達，更被稱為是「歐洲代孕之都」。根據統計，烏克蘭每年約有2000名至2500名代孕寶寶出生。他們的父母大多來自中國、拉美地區和其他歐洲國家。

不過根據烏克蘭規定，只有夫婦2人同時到場，才能為嬰兒辦理出生證明、帶他們回家。近來卻因為戰火阻礙了認領手續，目前只有2對分別來自德國和阿根廷的夫婦踏上旅途，準備前往烏克蘭迎接孩子。

但在地下室和醫院的嬰兒人數每天都在增加，有護士透露她們正在日以繼夜的照顧還未被接走的大量新生兒，讓他們非常的疲憊，只能小睡一下，在與同事換班繼續工作。烏克蘭護士奧克薩娜（Oksana Martynenko）表示，「發生這種狀況不是他們（代孕嬰兒）的錯，父母不能來迎接不是他們的錯，所以我們留在這裡，盡所能應對並幫助這群寶寶。」

▲基輔的代孕嬰兒託嬰所在戰火下有的已經撤離，有的被迫轉入地下室。（圖／美聯社／達志影像）
▲基輔的代孕嬰兒託嬰所在戰火下有的已經撤離，有的被迫轉入地下室。（圖／美聯社／達志影像）
負責外國父母代孕需求的非營利機構「壯大家庭」（Growing Families）創辦人艾佛林漢（Sam Everingham）表示，目前情況非常糟，還有800多名已經懷上嬰兒的代理孕母正在等待救援。

《紐約時報》報導指出，因為受到法律限制，代理孕母只能「繼續待在戰區為西方人生孩子」。不過也有代理孕母在俄羅斯入侵時選擇逃跑。但BioTexCom等一些診所表示，歐洲大部分地區都禁止代孕，若代理孕母到禁止代孕的國家，將會被承認為嬰兒唯一合法母親。

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