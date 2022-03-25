《魷魚遊戲》218朴海秀坐在台北遼寧夜市 驚喜照片流出!
由韓國影帝薛景求、《魷魚遊戲》編號218朴海秀、「三神奶奶」EL、韓團GOT7朴珍榮、宋再臨等人主演的諜報電影 《夜叉：浴血諜戰》今（25日）公開正式預告，片中喜見台北萬華華江整建住宅和夜市。薛景求耍狠被稱為「夜叉」，他自我比喻角色是橄欖球，戲外笑稱多了一個好弟弟朴海秀，朴海秀飾演遵守原則的監察檢察官，表示看完該片會相當紓壓。
《夜叉：浴血諜戰》2年前曾來台取景，劇情描述瀋陽因在地緣政治上是東北亞的關鍵城市，間諜密度屬全球最高。黑色小隊是韓國在海外的機密任務團隊，負責於瀋陽地區活動。薛景求飾演外號「夜叉」的組長，為了完成任務不擇手段。某天國情院發現黑色小隊傳回關於瀋陽當地情勢的報告全是偽造，於是派遣由朴海秀飾演的首爾中央檢察廳檢察官前往當地擔任特派監察。薛景求與EL、韓團GOT7朴珍榮、宋再臨以及梁東根組成的黑色小隊千方百計孤立朴海秀，打算將這位特派監察檢察官逼走，但隨著由日本演員池內博之飾演的亞洲頭號間諜登場，薛朴兩人和黑色小隊為了阻止間諜得逞，進而展開激烈的殊死對決。
預告中，可以搶先看到緊張的汽車追逐、壓倒性的爆破場面，也因此被韓媒譽為是開創韓國諜報電影的新紀元。其中更吸睛的，莫過於出現台北萬華華江整建住宅以及台北街頭，薛景求與朴海秀還坐在台北遼寧夜市攤位交談，但因劇情背景設定是在瀋陽，所以招牌看板都被後製成簡體字。
薛景求形容飾演的角色像是不知道會跑到哪的橄欖球，也因為無法預測所以充滿魅力，並形容這部電影具有驚人的速度與節奏感，是可以痛快觀看的作品，自己也因此答應參演，他還笑稱這次與朴海秀合作，自己彷彿多了弟弟相當開心。《夜叉：浴血諜戰》4月8日下午三點於Netflix上線。