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世界盡頭之島在菲律賓！國際紀錄片影展曝島嶼印象

▲《世界盡頭之島 （The Island at the End of the World ）》是居住在城市的導演對原民島嶼文化的印象和探索。（圖／2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲《世界盡頭之島 （The Island at the End of the World ）》是居住在城市的導演對原民島嶼文化的印象和探索。（圖／2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-03 10:00:00

《四方報》報導，你知道世界盡頭之島在哪裡嗎？被稱為「世界盡頭之島」的伊巴雅島位在菲律賓最北端，離菲律賓本島140海浬，距離蘭嶼只要72海浬。島上原住民依瓦淡與達悟族語言文化有許多相似之處。2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）的焦點專題是「必須虛構：後國族菲律賓紀錄片的多樣真實」，其片單與菲律賓策展人墨夫．艾斯皮納（Merv ESPINA）共同規劃，網羅菲律賓影史40年來的46部電影，而《世界盡頭之島 （The Island at the End of the World ）》便在此次規劃的片單中。 

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據悉，該紀錄片的導演在讀書時把握該島全年唯一開放的夏季，前去拍攝兩週，卻直到畢業專注在劇情片創作時，才回頭剪輯素材。居住在城市的導演對原民島嶼文化好奇、疑惑、興奮，也魅惑於異己的傳統文明，試圖尋找彼此共通之處。 

由國家電影及視聽文化中心主辦的2022台灣國際紀錄片影展，以11個子題呈現菲律賓多樣的電影面貌，選入的作品取材歷史、文化、民俗、信仰、種族、地理等，展現超出單一國家印象的多重真實，選映導演包括威尼斯影展金獅獎得主拉夫．迪亞茲（Lav DIAZ）、坎城影展短片金棕櫚獎得主雷蒙．瑞德（Raymond RED）、「菲律賓獨立電影之父」奇拉．塔西米克（Kidlat TAHIMIK）、2020TIDF國際競賽優等獎得主米可．瑞維雷薩（Miko REVEREZA）、曾入選台北電影節國際新導演競賽的希林．施諾（Shireen SENO）、國際影展常客拉亞．馬丁（Raya MARTIN）等共32位，名作如雲，堪稱菲律賓本土之外最大規模的回顧展。此外影展更將透過線上論壇與放映，讓觀眾一窺菲律賓獨立電影的創作軌跡。 

除了實體放映，今年TIDF亦將舉辦線上論壇「表述真實：菲律賓紀錄片的內與外」、「個人抉擇，群起行動：菲律賓的政治紀錄片與行動派媒體」，更規劃了線上放映，精選菲律賓行動派媒體組織的紀實作品，期待能讓觀眾更完整地了解菲律賓紀錄片創作的政治歷史脈絡，並點出菲國自馬可仕時期至杜特蒂時代的社會動盪。 

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外近180部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。更多節目內容將陸續公布，詳情請密切關注TIDF官方網站Facebook專頁Instagram。 


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