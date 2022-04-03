影／台灣人有哪些口頭禪？越南網紅曝日常觀察

來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。他們曾在影片中提到如果沒來台灣就不會發生的事，讓人好奇他們一路以來的心路歷程。阿明和金金的中文流利，畢業後選擇繼續留在台灣就業。一起生活後開始當起Youtube頻道主，時常拍攝影片分享文化不同之處。這次影片主題關於台灣人的口頭禪，阿明和金金統整了日常關注，打算和觀眾們分享。
在影片中，主要由金金講述台灣人的口頭禪，她笑著說，外國人學習台灣的語言時，通常會從髒話開始學起，有許多口頭禪是台語的髒話。因為金金的中文非常流利，她說很多台灣朋友都會誤以為她是華僑或是台灣人，但金金說她是完全從零學中文的越南人，因此觀察了許多口語上的講法。首先是「真的假的」，是台灣年輕人很愛掛在嘴邊的一句話。她說剛來時會被台灣人這句話嚇到，想說朋友怎麼會質疑自己說的話，後來才發現只是台灣人的口頭禪。
另外還有「帥哥跟美女」，幾乎是大叔和阿姨掛在嘴邊的稱謂，金金笑著說，在越南並不會有店家叫客人帥哥跟美女，因此來到台灣蠻不習慣的，但現在就連阿明跟金金都會不小心叫陌生人帥哥或美女。更多的口頭禪都在影片中，跟著阿明和金金一起來看我們台灣人的口頭禪吧！
【MinQin in Taiwan】
Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCJVTrMfmKlPwp__Uoz5hwBQ
追蹤 Facebook：https://www.facebook.com/MinQin-in-Taiwan-101033478658804