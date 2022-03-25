年輕人爭出頭 國民黨台中市議員領表登記分2階段展開
下屆6都市議員選舉，國民黨台中市、高雄市黨部今公佈提名登記相關事項。特別的是，台中市有14個一般選區加3個原住民區，僅公布9區共22個名額，自明日起3天內迅速完成領表與登記。台中市黨部表示，另5選區「技術性問題尚待處理」，暫與原住民區列為第2梯次，以期平穩產生提名人選。
台中市議員應選65席，本屆國民黨32席，民進黨26席，親民黨1席，無黨籍6席。中國國民黨臺中市黨部今（25日）公告「111年臺中市議員選舉候選人第一梯次提名登記事項」，領表時間為26、27日兩天，登記時間多了28日一天，登記費用為5萬元、保證金20萬元。相較於高雄市黨部今早公告，全市15個選舉區規劃提名36人，台中市17個選區只公告了9個選區22人。
今公告的選區類別及提名人數如下：
第1選舉區（大甲大安外埔）2人。
第2選舉區（清水梧棲沙鹿）2人（含婦女1）。
第5選舉區（潭子大雅神岡）3人（含婦女1）。
第6選舉區（西屯）3人（含婦女1）。
第8選舉區（北屯）4人（含婦女1）。
第9選舉區（北區）2人。
第11選舉區（東區南區）3人（含婦女1）。
第12選舉區（太平）2人（含婦女1）。
第14選舉區（東勢和平新社石岡）1人。
至於尚未公佈的一般選區，包括03（龍井大肚烏日）、04（豐原后里）、07（南屯區）、10（中區西區）、13（霧峰大里），據了解因今年有新人加權條款，年輕人爭出頭，有些選區人選擺不平、有些提名額度待確定，黨部正協調中，可望和另3個原住民選區在4月間一起公告。