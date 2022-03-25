十八歲公民權修憲三讀！青民協籲四黨立委向選民溝通

立法院院會今（25）日進行十八歲公民權修憲案的表決，以109位立委，109位立委同意，決議通過，十八歲公民權預計最快將納入入今（2022）年的九合一選舉進行公民複決，由台灣青年民主協會於立法院場外舉行「Vote for 18!十八歲公民權關鍵一戰」集會，理事長張育萌指出，雖然歷經憲改歷史時刻，不過至今仍不能鬆懈，呼籲四黨立委應向選民溝通，讓修憲的高複決門檻得以通過。
稍早立法院議場內以出席109人、贊成109人、反對0人、棄權0人，表決板全部綠色，通過十八歲公民權修憲案，預計在今年年底大選逕行複決。
立委趙天麟表示，憲政的憲政議題為實踐世代正義，過去台灣處於威權體制，到現在能討論十八歲公民權，就是世代改革的結果，雖然如此高的修憲門檻，很高興民主深化能在立院中發生，不過年底公民複決的高門檻是另一項挑戰，希望未來一起加油，讓2022成為憲政關鍵的一年，還權於民。
而張育萌強調，雖然十八歲公民權修憲三讀通過，但還是不能懈怠，雖然我們看到，立法院四個政黨終於達成了歷史共識，不過接下來的公民複決更是挑戰，「我們一起來看，到底是哪些委員沒有再戰年輕人這邊，希望各個立委也能夠回到選區，積極與選民溝通投下複決同意」。
「Vote for 18!十八歲公民權關鍵一戰」集會相關公民團體與百名高中生，於立院外拉炮慶祝修憲三讀，而各個政黨立委也在於立院外針對投票結果談話，一同慶祝修憲三讀成功。