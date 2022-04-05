越南美女遭未婚夫潑酸毀容　3年歷經21次手術重生

2019年越南曾發生一起潑酸傷人事件，一名年輕貌美的女孩「阿薇」被未婚夫潑硫酸，導致半邊臉毀容潰爛。3年來，阿薇經歷了21次手術過程，目前已經逐漸恢復昔日的美麗，她也勇敢與大家分享這一路以來的心情，以及未來的夢想，讓大批網友相當感動。
綜合外媒報導，阿薇與該名男友阮庄南海（Nguyen Truong Nam Hai）學生時期就認識，熱戀時男生對她相當溫柔，後來更當上警察，兩人也於2018年正式訂婚。不過，婚後男方就開始出現暴力傾向，經常因小事吃醋、懷疑阿薇出軌，最終難忍暴力的阿薇也提出分手。
沒想到，2019年1月，男方竟趁雙方父母商談婚約問題時，拿出硫酸潑到阿薇臉上，阿薇傷勢嚴重、半邊臉部毀容，而男方則因此遭革職，被判入獄6年。毀容後，阿薇3年來歷經21次手術，其中臉部重建就有17次，每次動刀都讓她相當擔心，因為不知道手術是否會失敗，有段時間自己因植皮手術，眼睛總是睜不大，也影響視力，她也因自卑而經常以頭髮遮住眼睛。
現年28歲的阿薇近期透過tiktok向網友分享，自己已經來到台灣留學，未來更希望能出國唸書，雖然潑酸事件將她推向崩潰邊緣，但她很感謝遇到好醫生，未來也會積極面對人生的各種難題，努力過幸福的生活。