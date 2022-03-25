台中「假檢警」詐騙手法占總件數15.61%

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臺中市政府警察局刑事警察大隊統計分析，去(110)年65歲以上長者，遭詐騙類型，主要以「假檢警」及「猜猜我是誰」之手法為最多，其中遭「假檢警」手法受騙占總件數15.61%，財損最為嚴重；日前1名老婦人(67歲)接到假檢警詐騙電話，除了臨櫃匯款150萬元外，併依對方指示購買1公斤黃金交付給前來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」，警方立即調閱監視器影像，順利查獲面交車手及共犯。
雖然「假檢警」詐騙方式並非新興手法，但長者接到該類電話容易緊張而失去判斷，因此詐騙集團也抓準長者心態，專找年紀較大的長者實施詐術。有鑒於此，市警局除了利用各種機會場合加強宣導外，近來更製作早、晚安圖搭配宣導標語，來強化宣導效能及廣度，讓防詐觀念內化到民眾的生活中；另外市警局透過案件分析發現長者們交付被騙款項，大部分都是透過金融機構提(匯)款，因此結合金融機構建立防詐聯線，協調第一線行員針對臨櫃提(匯)款之長者加強關懷提問，如發現可疑立即通報轄區派出所共同阻詐，以確保長者受騙。
臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長林明佐表示，臺灣已邁入高齡化社會，我們應該為長者們建立安全宜居的生活空間，利用各式宣導及防詐作為，避免長者遭詐，而造成一生的辛勞化為烏有；也提醒家中有長輩的民眾，應時刻提醒長輩們，如有接獲可疑電話，應立即尋求幫助，撥打165或110專案，讓警方來為您們服務。