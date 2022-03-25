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不合就開打！兔兔功夫魂上身飛踢同伴　網：畫面有聲音

▲日本一名攝影師拍到一對兔子打架的瞬間。（圖／推特帳號utajima）
▲日本一名攝影師拍到一對兔子打架的瞬間。（圖／推特帳號utajima）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 13:53:52

彷彿聽見「啪！」的一聲啊！印象中兔子總是分類在動物園的可愛動物區，嬌小又毛絨絨的模樣相當討人喜歡，不過其實牠們也有狂野兇猛的一面！日本一名熱愛兔兔的攝影師日前就捕捉到兔子「空中飛踢」的一幕，跟平時軟萌的形象簡直有天壤之別啊！

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▲攝影師非常喜歡兔子，經常在推特分享兔兔的可愛及有趣照片。（圖／推特帳號utajima）
▲攝影師非常喜歡兔子，經常在推特分享兔兔的可愛及有趣照片。（圖／推特帳號utajima）
日本推特帳號「うさぎ写真家uta」經常在網路分享各種兔子的身影，這天攝影師到分享了一組大久野島兔子打架的照片，只見兩隻可愛的毛毛兔不知為何緣故爭吵起來，雙雙跳到半空中，其中右邊那隻深棕色的兔子伸出單腳以「穿心腿」的姿態對同伴凌空飛踢，而左方的奶油兔似乎招架不及，只能瞇著眼睛弱弱地接招，由於攝影師捕捉的瞬間太剛好，兩隻兔子看起來就像極了定格在空中對打，「比武」的意味十分濃厚！

▲這天攝影師意外捕捉到一對兔子打架，其中右邊的深色兔子「功夫魂」上身，凌空一腳飛踢同伴！（圖／推特帳號utajima）
▲這天攝影師意外捕捉到一對兔子打架，其中右邊的深色兔子「功夫魂」上身，凌空一腳飛踢同伴！（圖／推特帳號utajima）
▲看來是個很角色，奶油兔完全招架不了！（圖／推特帳號utajima）
▲看來是個很角色，奶油兔完全招架不了！（圖／推特帳號utajima）
▲深色兔兔：啊噠～想跟我搶地盤，回去再練個十年吧！（圖／推特帳號utajima）
▲深色兔兔：啊噠～想跟我搶地盤，回去再練個十年吧！（圖／推特帳號utajima）
這一張「功夫魂上身」的兔兔照分享在網路短短10天，就已吸引將近12萬人次按讚分享，許多網友都紛紛表示：「好像聽到啪啪啪的聲音了」、「其實兔子也是武林高手」、「左邊那隻被KO了」、「大力金剛腿」、「功夫兔兔」、「這顛覆兔子在我內心中的療癒形象」、「高手過招瞬間分曉！」、「兔兔版街頭霸王」不管誰輸誰贏，還是希望兩隻兔兔都平安無事，和平相處喔！。（編輯：陳珮瑜）


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