不合就開打！兔兔功夫魂上身飛踢同伴 網：畫面有聲音
彷彿聽見「啪！」的一聲啊！印象中兔子總是分類在動物園的可愛動物區，嬌小又毛絨絨的模樣相當討人喜歡，不過其實牠們也有狂野兇猛的一面！日本一名熱愛兔兔的攝影師日前就捕捉到兔子「空中飛踢」的一幕，跟平時軟萌的形象簡直有天壤之別啊！
日本推特帳號「うさぎ写真家uta」經常在網路分享各種兔子的身影，這天攝影師到分享了一組大久野島兔子打架的照片，只見兩隻可愛的毛毛兔不知為何緣故爭吵起來，雙雙跳到半空中，其中右邊那隻深棕色的兔子伸出單腳以「穿心腿」的姿態對同伴凌空飛踢，而左方的奶油兔似乎招架不及，只能瞇著眼睛弱弱地接招，由於攝影師捕捉的瞬間太剛好，兩隻兔子看起來就像極了定格在空中對打，「比武」的意味十分濃厚！
這一張「功夫魂上身」的兔兔照分享在網路短短10天，就已吸引將近12萬人次按讚分享，許多網友都紛紛表示：「好像聽到啪啪啪的聲音了」、「其實兔子也是武林高手」、「左邊那隻被KO了」、「大力金剛腿」、「功夫兔兔」、「這顛覆兔子在我內心中的療癒形象」、「高手過招瞬間分曉！」、「兔兔版街頭霸王」不管誰輸誰贏，還是希望兩隻兔兔都平安無事，和平相處喔！。（編輯：陳珮瑜）