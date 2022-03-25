立院18歲公民權三讀 時力籲：年底公投全民出來投票
立法院院會今（25）日通過「18歲公民權」修憲案，全案公告半年後，需再經公民投票複決程序，時代力量立院黨團呼籲，為了地方民主的深化，也為了青年的未來，今年年底，全國公民都能出來投票。
時力立院黨團表示，這也是自2005年提高修憲門檻以來，首次有修憲案能成功送出立法院，交付公民複決，對此，除了感謝各黨團的支持，也希望後續各政黨和全體國人共同努力，讓18歲公民權修憲案的公投複決可以順利通過。
時力黨團也指出，對於許多這次沒辦法一起送出立法院進行公民複決的修憲案，包括降低修憲門檻、廢考監、以及各種基本人權，還有聯立制等，仍是要表達遺憾，因為其中包括降低修憲門檻，其實應該是現在修憲的重中之重，而廢考監和人權入憲等，其實各黨團也都曾表態支持。
時力進一步表示，今天順利通過送出立法院的18歲公民權，接下來還是要面對公民複決的挑戰，因為我國超高的修憲門檻，若以2020年總統大選選舉人總額1931萬1105人計算，接下來要通過修憲，還得需要965萬5553張有效同意票，比蔡英文總統2020年史上最高的817萬票還要多出近150萬票。時力黨團呼籲，希望今年年底，為了地方民主的深化，也為了青年的未來，全國公民都能出來投票。