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立院18歲公民權三讀　時力籲：年底公投全民出來投票

▲立院通過18歲公民權修憲案，年底還需公民投票複決，時力黨團呼籲，全國公民年底都能出來投票。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）
▲立院通過18歲公民權修憲案，年底還需公民投票複決，時力黨團呼籲，全國公民年底都能出來投票。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.25）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-25 14:04:072022-03-25 14:08:34

立法院院會今（25）日通過「18歲公民權」修憲案，全案公告半年後，需再經公民投票複決程序，時代力量立院黨團呼籲，為了地方民主的深化，也為了青年的未來，今年年底，全國公民都能出來投票。

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時力立院黨團表示，這也是自2005年提高修憲門檻以來，首次有修憲案能成功送出立法院，交付公民複決，對此，除了感謝各黨團的支持，也希望後續各政黨和全體國人共同努力，讓18歲公民權修憲案的公投複決可以順利通過。

時力黨團也指出，對於許多這次沒辦法一起送出立法院進行公民複決的修憲案，包括降低修憲門檻、廢考監、以及各種基本人權，還有聯立制等，仍是要表達遺憾，因為其中包括降低修憲門檻，其實應該是現在修憲的重中之重，而廢考監和人權入憲等，其實各黨團也都曾表態支持。

時力進一步表示，今天順利通過送出立法院的18歲公民權，接下來還是要面對公民複決的挑戰，因為我國超高的修憲門檻，若以2020年總統大選選舉人總額1931萬1105人計算，接下來要通過修憲，還得需要965萬5553張有效同意票，比蔡英文總統2020年史上最高的817萬票還要多出近150萬票。時力黨團呼籲，希望今年年底，為了地方民主的深化，也為了青年的未來，全國公民都能出來投票。

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