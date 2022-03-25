陳信瑜自認「遭監聽」 藍營議員：我拋棄免責權請來告我
台北市勞動局長陳信瑜，遭到國民黨議會黨團揭露錄音檔，在上班時間以公務員身份，向工會代表們替副市長黃珊珊拉票。其中言論甚至涉及「標案」、「選黃珊珊，12月26日我就還會在」等說法，除了疑似違反行政中立外，甚至有「期約賄選」的嫌疑。對此陳信瑜今（25）日上午在議會接受質詢時，自認錄音檔外流是自己遭到「監聽」，也讓公布錄音檔的國民黨議員游淑慧當場拍桌「妳說誰監聽？」
面對國民黨台北市議員徐巧芯質詢時，陳信瑜被問到「是否認為自己被監聽」？陳信瑜也直言「確實是有監聽。」陳認為，提供音檔的人士在錄音及外流音檔時，並未經過他的同意，所以「在錄音當下就是行監聽之實。」陳信瑜甚至暗酸國民黨議員「沒有經過我的同意，並且議員在免責權的保護之下，做這樣公開的播放比較不適宜。」
不過此番說法也引起公布音檔的國民黨議員游淑慧拍桌怒嗆「你說我監聽？」徐巧芯也駁斥，當錄音者也在現場的時候，做錄音的動作本來就不叫監聽，甚至反嗆陳信瑜「妳身為局長，怎麼連一點法學素養都沒有？」
游淑慧在質詢時也指出，前一次市府公務會議的錄音檔外流到議員簡舒培手上時，就有詢問過政風處「這樣是否違法？」而得到的答案也是「沒有違法」。「更何況你們還只是茶會，不是公務會議，你有種就不要講不該講的話，你敢講還怕人家錄音？你還去指控人家東廠、指控我們東廠？」游淑慧更指出，她現在就拋棄言論免責權，並要求陳信瑜如果認為有違法的話「就去報警、就來告我！」