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菲律賓大選錯誤訊息之亂曝　獨裁者之子成最大受益者

▲錯誤訊息事件強力美化馬可仕家族並抹黑其頭號競爭對手，讓小馬可仕在大選中獲得高度支持，最新民調甚至已超過6成。 （圖／美聯社／達志影像）
▲錯誤訊息事件強力美化馬可仕家族並抹黑其頭號競爭對手，讓小馬可仕在大選中獲得高度支持，最新民調甚至已超過6成。 （圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-25 14:02:05

《四方報》報導，菲律賓總統大選將在今年5月9日登場，菲律賓的社群平台因支持候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）的選民，而出現大規模錯誤訊息運動。據悉，錯誤訊息事件強力美化馬可仕家族並抹黑其頭號競爭對手，讓小馬可仕在大選中獲得高度支持，最新民調甚至已超過6成。 

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小馬可仕是已故前獨裁者馬可仕(Ferdinand Marcos)的獨子，馬可仕曾獨裁統治菲律賓近20年，直到1986年在「人民力量」大規模示威中被推翻，最後馬可仕流亡海外，於1989年去世。馬可仕曾獨裁統治14年，被視為菲國貪腐最嚴重的總統，期間失蹤和不明原因死亡之人多達成千上萬名，宛如菲律賓版的「白色恐怖」。 

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）在14日公布2月18日到23日進行的全國民調結果，小馬可仕（Bongbong Marcos）獲6成選民青睞。分析家指出，小馬可仕的名字和前獨裁者同名，讓許多選民產生「移情作用」。因為對支持者而言，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」，因此寄望小馬可仕一旦當選，可使菲律賓重拾往日風光。 

然而近期調查顯示，小馬可仕陣營利用社群媒體來宣傳並美化家族形象；社群平台也開始出現假訊息，否認馬可仕過去在戒嚴期間侵害人權的行為。由於菲律賓人是社群媒體的重度使用者，假訊息可能大幅度影響人民的選擇。在選戰期間，虛假和誤導性聲明充斥於臉書(Facebook)、YouTube、抖音(TikTok)和推特(Twitter)。 

法新社的事實查核小組(Fact Check)和菲律賓事實查核聯盟「Tsek.ph」的分析顯示，與選舉相關的錯誤訊息，主要集中在兩位領先的總統候選人，分別是小馬可仕和現任副總統羅貝多(Leni Robredo)。 

另一方面，小馬可仕則否認利用網軍。他在3月21日播出的「One PH」頻道訪問中，指控事實查核者有時存在「自己的設定」，編造了歸咎於他的論述，「對我來說，我才是假新聞的受害者，因為關於我的很多事情都是不實的。」


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