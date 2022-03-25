菲律賓大選錯誤訊息之亂曝　獨裁者之子成最大受益者

我是廣告 請繼續往下閱讀
民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）在14日公布2月18日到23日進行的全國民調結果，小馬可仕（Bongbong Marcos）獲6成選民青睞。分析家指出，小馬可仕的名字和前獨裁者同名，讓許多選民產生「移情作用」。因為對支持者而言，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」，因此寄望小馬可仕一旦當選，可使菲律賓重拾往日風光。
然而近期調查顯示，小馬可仕陣營利用社群媒體來宣傳並美化家族形象；社群平台也開始出現假訊息，否認馬可仕過去在戒嚴期間侵害人權的行為。由於菲律賓人是社群媒體的重度使用者，假訊息可能大幅度影響人民的選擇。在選戰期間，虛假和誤導性聲明充斥於臉書(Facebook)、YouTube、抖音(TikTok)和推特(Twitter)。
法新社的事實查核小組(Fact Check)和菲律賓事實查核聯盟「Tsek.ph」的分析顯示，與選舉相關的錯誤訊息，主要集中在兩位領先的總統候選人，分別是小馬可仕和現任副總統羅貝多(Leni Robredo)。
另一方面，小馬可仕則否認利用網軍。他在3月21日播出的「One PH」頻道訪問中，指控事實查核者有時存在「自己的設定」，編造了歸咎於他的論述，「對我來說，我才是假新聞的受害者，因為關於我的很多事情都是不實的。」