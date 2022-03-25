製「皂」歡樂！移民署邀新住民體驗幸福手作

《四方報》報導，移民署中區事務大隊澎湖縣服務站穿越跨海大橋到偏鄉漁村與新住民歡聚送暖，於24日晚間6時至9時，在澎湖縣西嶼鄉內垵社區暨農漁民活動中心辦理「菊島新住民創皂歡樂幸福手作－家庭教育課程暨居、停留法令宣導活動」。活動邀請「蒔氛工作室」負責人湯惠文（Tang Sofie）擔任講師，湯講師專研手工、香氛蠟燭設計及花藝設計，曾擔任一日花藝工作室店長。湯講師在課程中除介紹手工皂製作所需的程序、作法、香料外，並帶著新住民朋友們親手創作出天然香氛手工皂，現場氣氛一片歡樂，好不熱鬧。
此次活動中，澎湖縣服務站結合專勤隊共同宣導新住民居停留法令、外來人口「安心接種疫苗專案」及防制「非洲豬瘟」等措施，並邀請新住民朋友一同加入宣導行列，鼓勵身邊不論是失聯移工或在臺逾期停（居）留之外來人口，儘快到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗以提升免疫力；另也提醒大家要防範「非洲豬瘟」不鬆懈，切勿從國外訂購或請家人寄送肉製品來臺，如違反規定將會面臨高額罰款；更邀請國立空中大學澎湖學習指導中心執行長蔡金倉博士，到場向新住民朋友介紹「元宇宙」概念以及空中大學進修推廣教育等相關資訊。
澎湖縣服務站站主任邱國志表示，目前外來人士在臺生活諮詢服務熱線已簡化為「1990馬上幫你」，提供中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨7種語言即時服務，降低語言上的隔閡，請大家多加利用；此次活動特別感謝「澎湖縣西嶼鄉新住民關懷協會」理事長任麗君的協助，未來我們也會持續安排來西嶼鄉，提供多元、生活化的實用課程與資訊，提升新住民朋友豐富的生活技能。