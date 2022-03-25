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遭陳沂酸「選擇性玻璃心」　斯亞親回正面迎戰

▲陳斯亞親自回應陳沂發文。（圖 / 陳斯亞臉書）
▲陳斯亞親自回應陳沂發文。（圖 / 陳斯亞臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-25 15:00:00

藝人陳斯亞從《我愛黑澀會》出道，日前她在臉書上點名節目《綜藝大熱門》，認為自己肖像未經許可被用，是種霸凌行為。常對時事點評的網紅陳沂表示，「真受不了這種選擇性的玻璃心」。

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▲陳斯亞被說像小A辣。（圖 / 陳斯亞臉書）
▲陳斯亞被說像小A辣。（圖 / 陳斯亞臉書）
斯亞控訴自己遭到節目霸凌，已經有上千人不斷說她像小A辣，被她臉書封鎖，但卻被不少網友翻出過去的留言回應，有人說她像泫雅，就欣然接受，對此陳沂表示「說陳斯亞像泫雅或是蔡依林她就欣然接，說像小A辣就是霸凌？真受不了這種選擇性的玻璃心，這是在霸凌小A辣吧？」

▲陳沂不解陳斯亞所謂的霸凌。（圖 / 陳斯亞臉書）
▲陳沂不解陳斯亞所謂的霸凌。（圖 / 陳斯亞臉書）
陳斯亞也親自現身陳沂貼文回覆，「陳小姐和您素未謀面，但我覺得您非常聰明。說泫雅那是仿妝、說蔡依林那是模仿。工作的項目不一樣～相信敬業的您也能明白，不需要用你龐大的影響力這樣喔」。陳沂繼續說道「泫雅仿妝像可以，蔡依林模仿像可以，小A辣臉長得像不行？所以覺得長得像A辣很丟臉嗎？」網友紛紛表示，「阿就很像有什麼好崩潰的」、「態度決定高度，格局決定結局。」、「她自己也說自己跟小A辣是朋友，小A辣很漂亮，那麼到底在氣什麼？真的無法理解耶！」

陳沂又繼續發文舉例，很多人多五月天阿信長得像胡瓜，還有近日李玟被說撞臉楊繡惠，讓她不解表示「長得像這種事到底有什麼好生氣的？從一個人的幽默感可以看出一個人的氣度！」有網友也做出對比圖直呼陳沂像藝人郭美珠，對此，陳沂發文坦言，「認真去研究一下郭美珠的照片，其實五官真的蠻像的，她年輕的時候臉也肥肥的。所以我真的要認真每年打電波，不然肥臉垂下來還是會有老態的！」（編輯：薛羽彤）

▲陳斯亞正面迎戰陳沂。（圖 / 陳沂臉書）
▲陳斯亞正面迎戰陳沂。（圖 / 陳沂臉書）
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