遭陳沂酸「選擇性玻璃心」　斯亞親回正面迎戰

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陳斯亞也親自現身陳沂貼文回覆，「陳小姐和您素未謀面，但我覺得您非常聰明。說泫雅那是仿妝、說蔡依林那是模仿。工作的項目不一樣～相信敬業的您也能明白，不需要用你龐大的影響力這樣喔」。陳沂繼續說道「泫雅仿妝像可以，蔡依林模仿像可以，小A辣臉長得像不行？所以覺得長得像A辣很丟臉嗎？」網友紛紛表示，「阿就很像有什麼好崩潰的」、「態度決定高度，格局決定結局。」、「她自己也說自己跟小A辣是朋友，小A辣很漂亮，那麼到底在氣什麼？真的無法理解耶！」
陳沂又繼續發文舉例，很多人多五月天阿信長得像胡瓜，還有近日李玟被說撞臉楊繡惠，讓她不解表示「長得像這種事到底有什麼好生氣的？從一個人的幽默感可以看出一個人的氣度！」有網友也做出對比圖直呼陳沂像藝人郭美珠，對此，陳沂發文坦言，「認真去研究一下郭美珠的照片，其實五官真的蠻像的，她年輕的時候臉也肥肥的。所以我真的要認真每年打電波，不然肥臉垂下來還是會有老態的！」（編輯：薛羽彤）
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