清明掃墓小心「13禁忌」　千萬別做這事：絕對惹怒好兄弟

我是廣告 請繼續往下閱讀
最好是在早上5點後、下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。
2、祭拜供品：
準備先人生前愛吃的食物，白色菊花最合適，不宜祭拜帶刺的花朵，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜。鳳梨、香蕉的台語諧音有旺、相交等寓意，也不宜用來祭拜，而一整串的葡萄、龍眼，有人認為是代表一整串不詳發生，建議避免。
3、穿著不宜大紅大黑：
掃墓時盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝。穿全身黑色系也不宜，陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。
4、孕婦不宜掃墓：
墓地多在偏僻地方，地形高低起伏、路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒很危險，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。
5、七歲以下不宜掃墓：
小孩容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，加上活蹦亂跳，容易跌倒受傷，又愛摸東摸西，較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。
6、重症患者不宜掃墓：
大病初癒或剛結束手術，以及重病患者等，因免疫力低下、元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。
7、經期來不可踩在墓塚之上：
女性生理期時不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。
8、禁止嘻笑怒罵、大聲喧嘩：
墓地是陰靈的安居之所，不可嘻笑怒罵、大聲喧嘩、口出穢語、亂跑亂跳，更不能隨處小便，這樣做不只是對先人不敬，也對附近的靈體構成滋擾。
9、不可褻瀆亡者：
不要亂看，勿對亡者的美醜或墓穴設計品頭論足，會被視為褻瀆，很可能會惹上麻煩回家。
10、不能踐踏別人墳墓：
如果因為沒有通道，必須踩到別人的墳墓，盡量走在邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。
11、拍照時不宜拍到其他墳墓：
若想在先人墓地照相，無論是掃墓者自身合影，還是掃墓者和自家墓地合影，要留意畫面內容，不宜將別人家的祖先、牌位、墓碑也一起入鏡拍進去，侵犯到其他靈體。
12、不宜直呼名字：
盡可能不要直呼一個人全名，叫偏名或是綽號，以免被邪穢干擾。
13、掃墓後洗淨：
墓園區較陰、有晦氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前，先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻更衣，千萬別讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中氣場。