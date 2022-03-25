基隆+3！警員染疫 曾與林右昌「未戴口罩」授獎拍照
中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，國內新增14例本土個案，其中有3例在基隆，有2名為警察同仁，指揮官陳時中表示，警員是在陪同友人到醫院採檢確診，兩人雙雙染疫，另有一名30多歲女性因一同用餐被匡列也確診。此外，有一名稍早才採檢結果出爐的警察同仁（案22596）通報確診，他在昨日晚間有參加基隆頒獎典禮，在上台授獎時有與基隆市長林右場「未戴口罩」合照，目前他建議林市長先採檢，並居家隔離三天後再採檢。
陳時中表示，基隆傳播鏈是40多歲女性友人，到醫院就醫採檢確診，列案號22595，Ct值僅13.4。而陪同他到醫院的基隆第一分局驚傳偵查隊小隊長也採檢確診（案22596）、無症狀，Ct值為27。經匡列後，另有一名30多歲女性，因與案22595一同用餐被匡列採檢確診，無症狀確診、Ct值13.7。
陳時中也在記者會上表示，稍早通報警察的同事也確診，而這位同事昨晚曾參加基隆的頒獎典禮，在上台授獎的時候，曾與市長林右昌近距離「未戴口罩」合照。
陳時中說，林右昌也有打給他，他目前是建議林市長先採檢，並居家隔離三天後再採檢。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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