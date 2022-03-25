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境外再度暴增122例個案！越南抵台班機近4成旅客染疫

▲指揮中心今天宣布，境外移入新增122例個案，與昨天同為越南占大宗。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今天宣布，境外移入新增122例個案，與昨天同為越南占大宗。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 14:39:02

疫情在各國仍持續肆虐，也因此近期台灣境外移入個案大幅暴增，中央流行疫情指揮中心今天（25日）宣布，新增122例境外移入個案，其中89例為落地採檢陽性確診，與昨天相同，仍是以越南占大宗共計有66例。指揮中心也同時指出，昨天共採檢23架次航班，陽性率達7.75，是近期新高。

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▲指揮中心公布，昨天入境航班篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，昨天入境航班篩檢結果。（圖／指揮中心提供）
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(66例)、印尼(5例)、香港(3例)、德國、美國及馬來西亞(各2例)、日本、紐西蘭、緬甸、菲律賓、柬埔寨、瑞士、韓國、泰國、英國、澳大利亞及新加坡(各1例)移入，另31例調查中。入境日介於今(2022)年2月13日至3月24日。

▲指揮中心指出，截至今天上午10時，共檢驗6架次航班，發現5人確診。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指出，截至今天上午10時，共檢驗6架次航班，發現5人確診。（圖／指揮中心提供）
指揮中心統計，截至目前國內累計6,836,408例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,813,729例排除)，其中22,463例確診，分別為6,859例境外移入，15,550例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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