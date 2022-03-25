Selina男友苦求麵攤老闆幫忙 「揪心過程」讓她數度噴淚
Selina（任家萱）月初正式認愛小7歲鮮肉男友，昨（24）日錄節目《同學來了》宣傳與吳以涵飾演的新作《頭七》，只見她春光滿面、狀態極佳，被現場來賓大讚「回春」，而當Selina分享被男友觸動心弦的過程時，突然感動到淚灑攝影棚。
Selina一出場，就讓來賓忍不住驚呼：「有回春感！另一半到底有什麼過人之處，讓四十一枝花依然能做出少女的蹦跳？」 Selina堅定地說：「這個年紀已經清楚知道自己要什麼，有自信也享受現在的生活，沒有刻意隱瞞，其實自己還很高調，只是你們沒有特別注意！被拍到的是自己最自在的一面！」這時場邊就播起S.H.E經典歌《戀人未滿》，頓時全場陷入粉紅泡泡中，主持人阿Ken好奇地問：「有沒有唱過這首歌給另一半聽？」Selina害羞之餘，也忍不住吐槽男友：「現在是『戀人已滿』的狀態，還沒唱歌給另一半聽過，但已聽過對方唱歌，但他唱的其實沒有很好聽。」
至於這位神祕男友是如何收服女神芳心，Selina透露對方真的做了很多令她感動的事，她分享最令人心動的一次經驗，就是有次邀對方到家中下廚共進晚餐，Selina本身愛吃香菜，但當時因天氣關係很難買到，在她打算放棄尋找這項食材時，男友卻捧著一碗香菜，讓她又驚又喜，原來男友為了這碗香菜跑遍各大超市，最後是求著麵攤老闆娘才買到，Selina分享過程時還數度落淚：「這叫做香菜的重量，香菜很輕，可是（他）在我的心裡很有重量！」
而貼心的行徑不只這一樁，Selina在拍攝《頭七》時恰巧碰上鬼月，讓演員們心裡難免不安，她透露自己無論是拍攝或宣傳，都會把各種護身法寶帶在身上，其中也包含男友特地求來的護身符，她最後也不忘勉勵所有女孩：「先懂得疼愛自己，會在對的時間遇到最適合的人！」