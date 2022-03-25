民眾黨議員跨區幫黨內參選人辦會勘？藍營議員：非常糟糕
2022年地方縣市首長與議員選戰在即，首度面對九合一選舉的台灣民眾黨也持續備戰中。而其中由黨主席執政近八年的台北市，也被黨內認為是重中之重的選區。不過國民黨台北市議員秦慧珠爆料，某名「民眾黨台北市議員」變成「不分區議員」，跨區舉辦會勘之餘，還讓民眾黨議員參選人去參加會勘，最後甚至還替議員本人「代簽名」，讓秦慧珠直言「非常糟糕」。
秦慧珠在質詢時表示，有些里長向他反應，某位民眾黨的市議員變成「台北市12個區的不分區議員」，在12個行政區都辦會勘，「但是到場的不是這位議員，而是你們民眾黨的議員提名人。」秦慧珠直言，這位議員常常在已經辦過會勘的地點重新會勘，沒有通知里長又做成與前次會勘不同的結論，「里長非常困擾，這種事情你知道嗎？」
對此柯文哲與工務局長林志峯都表示不知情，接著秦慧珠則指出，每一個議員都可以提出確確實實的案例，「我覺得這種情形非常糟糕。」秦慧珠強調，民眾黨的議員參選人不具有公權力，怎麼可以代表會勘？「還簽字，簽那個不是本人，是那個不分區議員的名字。」
最此遭到影射的民眾黨議員林國成回應，身為議員，12區都可以辦會勘，並沒有限制，港湖確實有服務案件，原來黃珊珊的3名助理現在都轉到他的辦公室做助理，怎麼沒有權力會勘呢？他們要服務南港內湖，都會讓他們辦，只是延續原來的服務，跟選舉無關。林國成更反嗆秦慧珠「她要質疑就讓她質疑，哪邊不合法叫她點出來！」