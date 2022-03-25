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民眾黨議員跨區幫黨內參選人辦會勘？藍營議員：非常糟糕

▲國民黨台北市議員秦慧珠向身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲檢舉，表示某位民眾黨議員跨區為民眾黨參選人辦會勘，疑似違反行政中立。（圖／翻攝台北市議會直播系統）
▲國民黨台北市議員秦慧珠向身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲檢舉，表示某位民眾黨議員跨區為民眾黨參選人辦會勘，疑似違反行政中立。（圖／翻攝台北市議會直播系統）

記者丁上程／台北報導

2022-03-25 14:37:26

2022年地方縣市首長與議員選戰在即，首度面對九合一選舉的台灣民眾黨也持續備戰中。而其中由黨主席執政近八年的台北市，也被黨內認為是重中之重的選區。不過國民黨台北市議員秦慧珠爆料，某名「民眾黨台北市議員」變成「不分區議員」，跨區舉辦會勘之餘，還讓民眾黨議員參選人去參加會勘，最後甚至還替議員本人「代簽名」，讓秦慧珠直言「非常糟糕」。

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秦慧珠在質詢時表示，有些里長向他反應，某位民眾黨的市議員變成「台北市12個區的不分區議員」，在12個行政區都辦會勘，「但是到場的不是這位議員，而是你們民眾黨的議員提名人。」秦慧珠直言，這位議員常常在已經辦過會勘的地點重新會勘，沒有通知里長又做成與前次會勘不同的結論，「里長非常困擾，這種事情你知道嗎？」

對此柯文哲與工務局長林志峯都表示不知情，接著秦慧珠則指出，每一個議員都可以提出確確實實的案例，「我覺得這種情形非常糟糕。」秦慧珠強調，民眾黨的議員參選人不具有公權力，怎麼可以代表會勘？「還簽字，簽那個不是本人，是那個不分區議員的名字。」

最此遭到影射的民眾黨議員林國成回應，身為議員，12區都可以辦會勘，並沒有限制，港湖確實有服務案件，原來黃珊珊的3名助理現在都轉到他的辦公室做助理，怎麼沒有權力會勘呢？他們要服務南港內湖，都會讓他們辦，只是延續原來的服務，跟選舉無關。林國成更反嗆秦慧珠「她要質疑就讓她質疑，哪邊不合法叫她點出來！」

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