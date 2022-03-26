鼓勵Selina勇敢愛　Ella加碼爆田馥甄戀愛對象

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「野夏天」裡，ELLA演出心機深邃的記者，問她有因角色，多少感受記者職務，與瞭解追藝人話題的心情？ELLA 表示二十歲入行開始，即一天到晚面對記者，過程中，漸漸學會認識如何與媒體工作者共存，「說穿了我很需要你們，你們也需要我們！」，又貼心補充：「其實大家都是出來工作，輕輕鬆鬆開開心心把事情做好，就是一種圓滿！」，當問到ELLA最不適應記者問什麼？「自己倒是沒有，不過我能想到有一個就是，有些記者沒去求證一些事情，然後就直接寫，這不是發生在我身上，但我看了就會覺得有點不太厚道，又或者是事情已經過了那麼久，幹嘛翻出來再講一次？其實蠻傷人的…。」。透過演出「聽見歌在唱」與「野夏天」都是跟小小孩與大小孩相處的延伸，身為成熟大人的我們，或許一個理念甚至一句話的撞擊，都恐改變後輩的想法，針對此事，ELLA期待我們用更開闊的心境跟眼界去看待身邊所有的人，將心比心也懂得放下，她感恩能藉自己的正能量幫助世界更美好，「從出道到現在，常常會收到歌迷寫的信，就說我爸爸、媽媽因為S.H.E都很乖很正面，所以就讓我們追星，S.H.E說不能蹺課、不能怎麼樣，所以爸爸、媽媽都很喜歡他們的孩子喜歡S.H.E，後來比如『艾拉秀』，很多歌迷就在他們社群上跟我分享，說看了這個秀以後有很多的改變，有些人甚至覺得要去做那個一直沒有實現的那件事，我覺得自己做了很有用的事，我成為了一個有用的大人，一個我小時候想要成為的那種人。」。
姊妹情深彼此力挺！說到「老婆」SELINA首次接演電影便是恐怖片「頭七」，身為戲劇界前輩的她，自謙表示還不足給予指教，「我只是告訴她，妳就好好享受那個當下就好了！」，得知S.H.E裡膽子最小的SELINA要拍恐怖片，ELLA打趣說：「她就最怕啊…我就想說她現在是怎樣，手頭很緊是不是？哈！」，滿滿祝福，ELLA對LiTV表示，據她所知，演員身份的妹妹任容萱給了頗關鍵的鼓勵，「妹妹說其實演恐怖片的現場，不會像想像那麼恐怖…。」，加上「頭七」劇本紮實，也才讓SELINA點頭。而提到SELINA的萌芽戀情，ELLA也鼓勵大家勇敢去愛，「你就接受他！你就去享受他！我覺得有時候不見得談戀愛的人，對象是一個男人或者一個女人，有可能只是一幅畫，有可能在跟山談戀愛，就像我們的田馥甄小姐一樣，她現在整個人在跟山談戀愛，她的男友是某座山！不管遇到是男人、女人或什麼事，你就是好好享受這一切，因為那太珍貴了！」。
未來若遇到舉凡純愛、恐怖、武打甚至人性邊緣的劇本，ELLA表示只要議題能帶出觀影者反餽，她不排斥任何劇種的邀約，不過說到「純愛」，「我一開始蠻排斥的，因為我覺得好像過了純愛那個年紀，但後來我想想沒有，有部電影叫『麥迪遜之橋』，那個他們在路上那段，女主角（梅莉史翠普）到底要不要拉下車門…那個經典到一個不行！這件事就埋在她的心裡面，你說她是不是純愛呢？她幾歲了？有家庭有小孩了，可是那是她人生中唯一次這麼真誠的純愛，所以來吧！純愛電影請找我，但要給我一些鮮肉，這個純愛是『純粹自己想要愛』！」ELLA搞笑說。（編輯：薛羽彤）