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新北增11例！樹林電子廠爆移工群聚　中和有1不明感染源

▲指揮中心指揮官陳時中說明新北市本土個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中說明新北市本土個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-25 14:41:50

中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，國內新增14例本土個案，其中新北市有11例，10例為樹林科技廠員工、1例為中和工廠作業員，感染源待釐清。指揮官陳時中說，目前樹林科技公司電子廠預防性停工並全面消毒，也已針對同宿舍與職場相關接觸者進行匡列，共173人隔離採檢，另全廠員工1138人已採檢208人，其中199人為陰性。

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▲新北市樹林爆發職場群聚，此為個案相關聯圖（圖／指揮中心）
▲新北市樹林爆發職場群聚，此為個案相關聯圖（圖／指揮中心）
指揮中心指出，新北樹林科技公司電子廠指標個案為案22556，是一名外籍員工，他在3/23出現症狀、3/24因病症持續後就醫安排採檢，今日確診。

指揮官陳時中表示，這10名確診者，1名為本國籍、9名為外籍移工。新北市衛生局獲報後，已緊急展開疫調並匡列相關接觸者、召回採檢等防治作為，目前已擴大篩檢全場員工共1138人已採檢208人，其中199人為陰性，CT值為13.0至30.9），其餘仍在持續採檢中。

▲新北市樹林爆發職場群聚，該電子廠調查及防治作為。（圖／指揮中心）
▲新北市樹林爆發職場群聚，該電子廠調查及防治作為。（圖／指揮中心）

此外，新北市中和也爆發1例確診個案（案22598），為30多歲男性，在儀器工廠上班，感染源不明，他在3/23就開始鼻塞、喉嚨痛症狀，3/24發燒後到診所，經快篩後確診為陽性，後在雙和醫院PCR確診，CT值12.7。（編輯：林莞茜）

▲基隆今增3例本土個案，其中有1警員染疫。（圖／指揮中心）
▲新北市中和增1例本土個案（案22598），感染源不明。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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