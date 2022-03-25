新北增11例！樹林電子廠爆移工群聚 中和有1不明感染源
中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，國內新增14例本土個案，其中新北市有11例，10例為樹林科技廠員工、1例為中和工廠作業員，感染源待釐清。指揮官陳時中說，目前樹林科技公司電子廠預防性停工並全面消毒，也已針對同宿舍與職場相關接觸者進行匡列，共173人隔離採檢，另全廠員工1138人已採檢208人，其中199人為陰性。
指揮中心指出，新北樹林科技公司電子廠指標個案為案22556，是一名外籍員工，他在3/23出現症狀、3/24因病症持續後就醫安排採檢，今日確診。
指揮官陳時中表示，這10名確診者，1名為本國籍、9名為外籍移工。新北市衛生局獲報後，已緊急展開疫調並匡列相關接觸者、召回採檢等防治作為，目前已擴大篩檢全場員工共1138人已採檢208人，其中199人為陰性，CT值為13.0至30.9），其餘仍在持續採檢中。
此外，新北市中和也爆發1例確診個案（案22598），為30多歲男性，在儀器工廠上班，感染源不明，他在3/23就開始鼻塞、喉嚨痛症狀，3/24發燒後到診所，經快篩後確診為陽性，後在雙和醫院PCR確診，CT值12.7。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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