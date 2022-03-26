美人魚化身絕色王妃！落跑多次　皆因老公「太愛偷生」？

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2000年可說是夏琳人生的重大轉捩點，因為她就是在那年，於1場游泳錦標賽中認識了阿爾貝二世（當時還是摩納哥王子），後者對當時年僅22歲，體態健美、外型冷豔的夏琳一見鍾情，隨即展開熱烈的追求。
2人出身、背景天差地遠，加上阿爾貝二世整整大了夏琳20歲，這段戀情一開始的萌芽並不太順利。據悉阿爾貝二世苦追夏琳多時，花了整整6年說服她搬到摩納哥，2人首次被拍到在一起是於2006年的冬季奧運會，並於同年公開交往關係，隨後展開同居生活，夏琳也宣布退役，專心準備嫁入王室。
身為美國著名女星、摩納哥傳奇王妃葛蕾絲‧凱莉（Grace Kelly）與已故摩納哥親王蘭尼埃三世（Rainier III）的獨子，阿爾貝二世是全球最富有的皇室成員之一，資產價值超過10億美元（折合新台幣約280億元）。熱愛體育的他，精通標槍、手球、柔道、游泳、網球、滑雪、壁球、劍擊等運動，還曾多次代表摩納哥參加冬奧會雪橇比賽，可謂與夏琳有著共同的話題與嗜好，公開關係後，2人的感情看似穩定發展，卻在大婚前鬧出一場又一場風波。
表面看來，夏琳是飛上枝頭變鳳凰，但阿爾貝二世生性多情，與夏琳交往前，就已與女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、超級名模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）等人都傳過緋聞；更糟的是，阿爾貝二世在婚前就已經有2個承認的私生子女，分別是由美國女性羅托洛（Tamara Rotolo）和空姐妮可．科斯特（Nicole Coste）所生。阿爾貝二世的這些風流韻事，導致2人的戀情一直備受外界質疑，也讓夏琳備感壓力。
2011年中上旬，有外媒爆料夏琳曾3度試圖離開摩納哥，當時媒體猜測，可能是因為未婚夫又被爆出有第3位私生子，成為壓垮夏琳的最後一根稻草。報導聲稱，她先是於2011年5月在巴黎試穿婚紗時，躲到駐法南非大使館「避難」，然後又在婚禮倒數前幾天訂了張去南非的單程票，但在去機場的路上被攔截，不過這些報導都在事後遭到嚴正否認。
2011年7月1日，夏琳與阿爾貝二世舉行了為期3天盛大的婚禮，鑲滿上萬顆水晶、珍珠和寶石的禮服，嘉賓如雲，多國元首均有出席，還請來全球知名樂團到場演奏，據悉總花費高達7000萬美元。婚後，夏琳除了履行親王妃的職責，積極參與公益活動、成立「摩納哥夏琳親王妃基金會」以外，也專心準備誕育皇嗣，終於在2014年12月10日生下龍鳳胎-加布里埃爾郡主（Gabriella Thérèse Marie）及雅克王儲（Jacques Honoré Rainier）。
孩子都生了，夏琳親王妃抑鬱的傳言卻始終沒有減少，2020年，阿爾貝二世親王又被爆出還有其它私生子女，可能是為了表示不滿，夏琳親王妃突然將髮型剃成前衛的「龐克頭」出席公開活動，打破過去大眾對皇室的既定印象，也嚇壞不少人。當時她雖然聲稱，自己想剪短髮已經很久了，丈夫也很喜歡她這個造型，仍引起外界揣測，認為她是藉著風格突變這種方式，來表達無聲的抗議；越發消瘦、憔悴，還滿臉憂鬱的她，漸漸的也不若從前那般明豔動人。
此外，夏琳親王妃還在去年5月回到南非度假，一直沒有回摩納哥，連10週年結婚紀念日也錯過，令外界懷疑她的婚姻可能真的出了問題；好幾個月後她終於返國，卻又馬上神隱，根據官方的說法，夏琳親王妃正在靜養，暫停執行王室職務，她所生的龍鳳胎還曾於2021年11月的摩納哥國慶日中，舉起自己繪製的字卡，寫著「媽咪，我們愛妳」、「我們想妳」等字樣，讓人感到窩心之餘，離婚謠言也再度甚囂塵上。