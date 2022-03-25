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玉山銀攜台大推ESG百年計畫　10年種10萬柏木、小米復育

▲玉山銀行與台灣大學今（25）日正式啟動「十年樹木百年樹人-玉山台大ESG百年計畫」，共同以行動守護台灣環境與生態保育，前排左起分別為台大羅清華副校長、周家蓓副校長、管中閔校長、玉山銀行黃男州董事長、玉山金控陳美滿總經理、王志成人資長等共同合影。（圖／玉山銀行提供）
▲玉山銀行與台灣大學今（25）日正式啟動「十年樹木百年樹人-玉山台大ESG百年計畫」，共同以行動守護台灣環境與生態保育，前排左起分別為台大羅清華副校長、周家蓓副校長、管中閔校長、玉山銀行黃男州董事長、玉山金控陳美滿總經理、王志成人資長等共同合影。（圖／玉山銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2022-03-25 15:57:15

玉山金控旗下玉山銀行與台灣大學合作推動「十年樹木百年樹人-玉山台大ESG百年計畫」，並於今（25）日正式啟動，該計畫內容包含兩項子計畫，包括十萬柏木護玉山及信義鄉小米復育，將結合雙方的力量、資源，共同以行動守護台灣環境與生態保育，實踐經濟及自然環境的永續共生，展現企業與大學的社會承諾。

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維持生物多樣性是人類永續發展的基礎，玉山銀行長期投入環境永續及生態保育，聚焦「物種保育、棲地維護、環境永續」3大主軸，包括支持有機農作、台灣黑熊、蝴蝶、海龜等物種保育，希望以實際行動持續落實ESG的永續議題，播下希望的種子，開創永續的未來。

這次玉山更攜手台大推動「十萬柏木護玉山計畫」，將在玉山山脈地區種植包含台灣紅檜、台灣扁柏、台灣杉、肖楠、巒大杉等台灣特有原生柏木樹種，預計10年種植10萬棵，面積廣達50公頃，估算百年內可減少24.2萬公噸的二氧化碳排放量，等同於617座大安森林公園1年碳吸附量，經過生長疏伐後，其中2.5萬株留存木將成長超過百年，為國土保安與水土保持奠下基礎，兼具固碳與循環經濟效益。

另外，還要推動「信義鄉小米復育計畫」，協助復育國內原已不復見的28種南投信義鄉原生小米品系，透過台大專業的努力重新由美國種原庫引回台灣，讓小米回家，並復興布農族小米產業與部落文化，傳承屬於台灣原住民的文化價值。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山邁入第4個10年，在這別具紀念意義的時刻，攜手台大共同許下百年承諾，成就這麼一件美好且有意義的計畫。台大校長管中閔也指出，台大實驗林積極推動辦理企業團體認養造林及活動，這次非常感謝玉山銀行與臺大共同推動此次ESG百年計畫，透過十萬柏木護玉山、信義鄉小米復育，有助減緩溫室效應及維護生物多樣性，深具永續意義與價值。

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