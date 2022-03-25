基隆＋3！足跡曝曾去多間卡拉OK、小吃店 林右昌居隔3天
中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布新增14例COVID-19本土確診個案，其中3例來自基隆，包括兩位是警察。其中一位案22596曾於昨晚在頒獎典禮上與基隆市長林右昌合照，因此林右昌也將自主居家隔離3天。而基隆市政府也公布了最新足跡，包括多間卡拉OK與小吃店，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
基隆市政府衛生局表示，林右昌在頒獎典禮上與染疫員警有極短暫的合照，目前林右昌最新的PCR結果出爐為陰性，但仍決定採取最高的防疫規格要求，自我居家隔離3天。
基隆市政府公布的最新確診足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。