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基隆＋3！足跡曝曾去多間卡拉OK、小吃店　林右昌居隔3天

▲基隆市防疫記者會，由衛生局長說明最新確診足跡。（圖／翻攝自林右昌臉書直播）
▲基隆市防疫記者會，由衛生局長說明最新確診足跡。（圖／翻攝自林右昌臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 15:35:51

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布新增14例COVID-19本土確診個案，其中3例來自基隆，包括兩位是警察。其中一位案22596曾於昨晚在頒獎典禮上與基隆市長林右昌合照，因此林右昌也將自主居家隔離3天。而基隆市政府也公布了最新足跡，包括多間卡拉OK與小吃店，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。

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基隆市政府衛生局表示，林右昌在頒獎典禮上與染疫員警有極短暫的合照，目前林右昌最新的PCR結果出爐為陰性，但仍決定採取最高的防疫規格要求，自我居家隔離3天。

基隆市政府公布的最新確診足跡如下：

▲基隆市政府公布最新確診者足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診者足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診者足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診者足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診者足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診者足跡。（圖／基隆市政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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