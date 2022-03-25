政大徵才博覽會擴大舉辦　後疫情外籍生留台求職成亮點

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此外，因應後疫情及資訊時代求職需求改變，於校內求職平台開發「線上博覽會」功能，讓學生透過線上參與企業博覽會、查找企業徵才資訊、安排面談時間等，自傳統實體企業博覽會形式上進行變化，成為學生求職與企業徵才的新選擇。
政大學務長郭秋雯指出，政大學生都具有不錯的外語能力，並具有跟外界接軌的企圖心與視野，且也重視跨領域的學習與發展，不但能在專業領域深耕，也能成為「T字型」人才。而在2022年「企業最愛大學生」評選中，政大在人文、法學、商業已連續5年拿下三冠王，深獲產業好評。
此外，政大國際合作事務處亦協助有意招募外國員工的企業及外國學生進行媒合，今年高達65%的企業針對外國學生開出職缺。每年5月份政大固定與經濟部Contact TAIWAN 聯合主辦「僑外生職涯講座與媒合會」，並特別邀請外商人資主管擔任業界講師，提供一對一履歷表修改及模擬面試服務。同時，每年亦會固定安排由專人組團帶學生參訪國內知名公司，協助外國學生了解在地工作環境。
國合處表示，因應「自媒體」興起及透過社群網絡求職的趨勢，今年5月的求職活動特別規劃幫學生拍求職必勝沙龍照，給外國學生最大的助力，再加上政大於2021年6月加入溫世仁文教基金會「全球未來產學人才培育策略聯盟」（University Alliance in Talent Education Development，簡稱UAiTED），與十五所亞洲一流大學在教育、實習、創新及產學研發方面合作，持續拓展外國學生實習與就業機會。