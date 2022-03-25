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誰是偶像劇一哥？他呼聲最高　曾帶起「花美男」風潮

▲賀軍翔出道帶起台灣花美男風潮。（圖 / 賀軍翔臉書）
▲賀軍翔出道帶起台灣花美男風潮。（圖 / 賀軍翔臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-25 16:45:00

台灣戲劇一年比一年進步，除了偶像劇、本土劇外，寫實劇近年來受到不少關注。不過，當年台灣偶像劇掀起的風潮不容小覷，連帶捧紅了不少藝人，有網友在論壇上提問「誰是台灣偶像劇一哥」，由他獲得了最高票。

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▲賀軍翔近年活躍台灣演藝圈。（圖 / 賀軍翔臉書）
▲賀軍翔近年活躍台灣演藝圈。（圖 / 賀軍翔臉書）
網友在Dcard上發文表示，想討論誰是台灣偶像劇一哥，原PO先說自己認為是王傳一，釣出許多網友說出自己看法，最多票的是賀軍翔，其餘劉以豪、張立昂、李國毅、阮經天、胡宇威、炎亞綸、張孝全等人，皆有人認同，還有網友分析不同時期的偶像劇一哥，「我覺得每個時期的一哥都不太一樣 2003～2010賀軍翔王傳一阮經天 2011～2015炎亞綸李國毅胡宇威 2016～2020張立昂吳慷仁許光漢」。

▲王傳一、楊丞琳、賀軍翔是《惡魔在身邊》經典組合。（圖 / 賀軍翔臉書）
▲王傳一、楊丞琳、賀軍翔是《惡魔在身邊》經典組合。（圖 / 賀軍翔臉書）
▲劉以豪外型帥氣。（圖／劉以豪IG）
▲劉以豪外型帥氣。（圖／劉以豪IG）
▲李國毅在劇中艷福不淺。（圖 / 三立提供）
▲李國毅也拍過多部偶像劇。（圖 / 三立提供）
▲胡宇威人逢「喜」事精神爽，連帶作品被粉絲再推出來二刷、三刷！（圖 / LiTV、寶麗來）
▲胡宇威也有不少代表作。（圖 / LiTV、寶麗來）
賀軍翔畢業於台灣體大，當年被星探挖掘而出道，長相帥氣的他，因一頭長髮帶起「台灣花美男」風潮。他的第一部戲作品《七年級生》就演男主角，2005年演出《惡魔在身邊》知名度暴增，戲劇邀約源源不絕，幾乎每年都有作品，2012年開始到大陸拍戲，直到2020年在台拍攝《天巡者》，才喚起台灣觀眾對他的印象，近期還加入《全明星運動會》話題不斷，身為男神的賀軍翔2017年也宣布已結婚當爸的消息，讓不少粉絲相當震驚。（編輯：薛羽彤）

▲ 「戲劇男神」賀軍翔參與《全民星3》。（圖／三立提供）
▲賀軍翔至今仍是許多人心目中的男神。（圖／三立提供）

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